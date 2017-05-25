Алексей Касатонов: Время Никитина пришло

Президент СРК «Парк Легенд», двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

– Игорь – серьезный специалист, аналитик, хорошо знает тенденции мирового хоккея, работал с выдающимися тренерам, в том числе и в штабе со мной. Сейчас пришло его время. Ему надо смелее воплощать в жизнь свои идеи, замыслы, принимать решения. Считаю, что ЦСКА сделал правильный выбор.

– Стоило ли расставаться с Дмитрием Квартальновым?

– Это вопрос к руководству клуба. Значит, хотели что-то поменять. Но Квартальнов – тренер на взлете. Хочу пожелать ему найти достойную команду и добиться с ней успехов.