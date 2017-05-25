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Квят стал четвертым во второй практике Гран-при Монако, Феттель – первый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Гран-при Монако состоялась вторая свободная практика. Первое время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

В тройку лучших также вошли Даниэль Риккардо («Ред Булл) и Кими Райкконен («Феррари»). Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» стал четвертым.

Третья свободная практика и квалификация пройдут 27 мая. 

Монте-Карло
Гран-при Монако
Вторая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12.720
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,563
4. Даниил Квят («Торо Россо») +0.611
5. Карлос Сайнс («Торо Россо») +0.680
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.766
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.079
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.153
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.170
10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.182
11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226
12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.261
13. Фелипе Масса («Уильямс») +1.283
14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302
15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373
16. Ланс Стролл («Уильямс») +1.754
17. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.150
18. Джолион Палмер («Рено») +2.896
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.71
20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975

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