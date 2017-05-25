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Акинфеев и Дзюба не принимают участие в тренировке сборной России

Руслан Абушкин, Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В эти минуты на «Арене Химки» проходит открытая тренировка сборной России в рамках подготовки к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.

Вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Артем Дзюба приехали на стадион вместе с командой, но участие в тренировке не принимают.

Стоит отметить, что на тренировке присутствуют президент РФС Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин. 

В расположение Станислава Черчесова прибыли 26 футболистов из 28-ми. Позже к сборной присоединятся вратарь Владимир Габулов, спасающий свой «Арсенал» от вылета в ФНЛ, и защитник Роман Нойштедтер, которому еще предстоит игра чемпионата Турции за «Фенербахче» против «Трабзонспора». 

Напомним, что матч с Венгрией пройдет в Будапеште 5 июня, а игра с Чили в Москва 9-го. 

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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