Юрий Калитвинцев: Панченко – самый яркий игрок сезона ФНЛ

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал выступления Кирилла Панченко в прошлом сезоне.

«Я говорил руководству, что нам нужен этот футболист. Он это доказывает своими результатами. Кирилл Панченко - один из самых ярких игроков сезона. Дай бог, таковым окажется и в следующем году. Он может играть еще лучше - ему есть что доказывать в чемпионате России. И в сборной он находится под пристальным вниманием. Я общаюсь с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и рассказываю о Панченко: как он ведет себя в команде, как тренируется. Все зависит от него самого», – сообщил Калитвинцев в интервью «ВТБ Россия».

«Динамо» в прошедшем розыгрыше ФНЛ заняло первое место и завоевало путевку в премьер-лигу.

Панченко сыграл в 34-х матчах и забил 24 гола.