Суарес выбыл на две недели из-за травмы
Нападающий «Барселоны»
Луис Суарес пропустит 15 дней из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт
каталонского клуба.
Сообщается, что у
уругвайского форварда диагностировано растяжение мышцы правого бедра. «Барселоне»
в текущем сезоне осталось сыграть финал Кубка Испании против «Алавеса».
Финальный матч Суарес пропустил бы в любом случае из-за дисквалификации. Ранее
стало известно, что полузащитник «Барсы» Серхи Роберто выбыл на десять дней
из-за травмы и тоже пропустит финал.
В текущем сезоне 30-летний
Луис Суарес провел 51 матч за «Барселону» и забил 37 мячей при 20 голевых
передачах.
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