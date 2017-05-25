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Суарес выбыл на две недели из-за травмы

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит 15 дней из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сообщается, что у уругвайского форварда диагностировано растяжение мышцы правого бедра. «Барселоне» в текущем сезоне осталось сыграть финал Кубка Испании против «Алавеса». Финальный матч Суарес пропустил бы в любом случае из-за дисквалификации. Ранее стало известно, что полузащитник «Барсы» Серхи Роберто выбыл на десять дней из-за травмы и тоже пропустит финал.

В текущем сезоне 30-летний Луис Суарес провел 51 матч за «Барселону» и забил 37 мячей при 20 голевых передачах.

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