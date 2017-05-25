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Кошелева продолжит карьеру в «Галатасарае»

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Российская доигровщица Татьяна Кошелева согласовала контракт с турецким «Галатасараем», сообщает World of Volley.

Официально о переходе 28-летней волейболистки в «Галатасарай» будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в минувшем сезоне Кошелева выступала за другой турецкий клуб «Эджзаджибаши».

Ранее Кошелева играла за краснодарское, московское и казанское «Динамо», а также «Заречье-Одинцово». В составе национальной команды она становилась чемпионом мира (2010 год) и дважды - чемпионом Европы (2013, 2015 года). В составе «Эджзаджибаши» Кошелева стала обладателем золотых медалей клубного чемпионата мира.

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