Мхитарян признан лучшим игроком финала Лиги Европы
Болельщики признали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна лучшим игроком финального матча Лиги Европы с «Аяксом, сообщает официальный твиттер УЕФА.
Напомним, игра, прошедшая в среду в Стокгольме, завершилась победой английского клуба со счетом 2:0.
Мхитарян стал автором второго гола.
В голосовании болельщиков Лучшим игроком финала признан полузащитник "МЮ" Генрих Мхитарян. Поздравляем @HenrikhMkh!#финалЛЕ pic.twitter.com/VsLv1zBpB5— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 мая 2017 г.
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция