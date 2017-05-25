Клиши покидает «Манчестер Сити»

Как сообщает RT со ссылкой на Daily Mail, защитник «Манчестер Сити» Джейсон Денайер стал участником драки, заступившись за друга.

Игрок «Манчестер Сити» стал участником драки, вступившись за друга Как сообщает RT со ссылкой на Daily Mail, защитник «Манчестер Сити» Джейсон Денайер стал участником драки, заступившись за друга.

Поль Погба: Многие говорят про неудачный сезон «МЮ», но мы выиграли три трофея

Поль Погба: Многие говорят про неудачный сезон «МЮ», но мы выиграли три трофея Игроки «Манчестер Юнайтед» поделились эмоциями после финала Лиги Европы с «Аяксом».

Андер Эррера может перейти в «Барселону» Как сообщает Sport.es, будущий наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде уже начал планировать приобретения клуба в летнее трансферное окно.

Полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Jeunes Footeux.

«Арсенал» вступил в борьбу за Азара Полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Jeunes Footeux.

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Metro.

Трансфер Гризманна в «МЮ» составит 86 млн фунтов Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Metro.

«Это самый важный трофей в моей карьере». Моуринью подвел итоги сезона Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0).

«Мхитарян обещал приехать в Москву!» – Арустамян и КО – о финале Лиги Европы «Советский спорт» приводит самые яркие высказывания по финалу Лиги Европы в Стокгольме.

Арсен Венгер: Мы хотим удержать Санчеса в «Арсенале» Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что хочет удержать в клубе нападающего Алексиса Санчеса.

«Мидлсбро» и испанский голкипер Виктор Вальдес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт британского клуба.

«Мидлсбро» разорвал контракт с голкипером Виктором Вальдесом «Мидлсбро» и испанский голкипер Виктор Вальдес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт британского клуба.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» пообщался с клубной пресс-службой в преддверии матча против «Аякса» в финале Лиги Европы.

Хуан Мата: «МЮ» неплохо сыграл против «Сельты», но финал – совсем другая история

Хуан Мата: «МЮ» неплохо сыграл против «Сельты», но финал – совсем другая история Полузащитник «Манчестер Юнайтед» пообщался с клубной пресс-службой в преддверии матча против «Аякса» в финале Лиги Европы.

«Челси» отменил чемпионский парад в честь победы в АПЛ из-за теракта в Манчестере. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Челси» отменил парад в честь победы в чемпионате из-за теракта в Манчестере «Челси» отменил чемпионский парад в честь победы в АПЛ из-за теракта в Манчестере. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.