Клиши покидает «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» не будет не продлевать контракт с защитником Гаэлем Клиши.
Договор игрока с «горожанами» истекает 30 июня, руководство уже уведомило Клиши о своем решении.
«Это были особенные шесть лет для меня. Горжусь, что был частью этой команды, с которой выиграл четыре трофея и помог стать одной из лучших в английском футболе», - цитирует Клиши официальный сайт манчестерского клуба.
В составе «Сити» Клиши провел 204 игры и забил 3 гола.
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