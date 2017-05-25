Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт продлен до 30 июня 2020 года. Ранее сообщалось, что хорватом интересуется «Бешикташ», но сам игрок предпочитает остаться в «Ювентусе». Предыдущий контракт истекал летом 2019 года.

В текущем сезоне 31-летний Марио Манджукич провел 48 матчей за «Ювентус» и забил десять мячей при восьми голевых передачах.