Григорий Иванов: На деньги за арену «Санкт-Петербург» можно было в каждом городе построить по стадиону, как у «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от арены «Санкт-Петербург»

- Стадион украсит нашу Северную столицу, на нём комфортно будет играть. Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая - сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды.

В день, когда мы там играли, в городе пошёл снег, а когда оказались внутри стадиона, то там стало жарко. Такие стадионы с раздвижной крышей как раз у нас надо строить, где много осадков выпадает. Это - комфорт болельщиков, ведь мы в первую очередь для них играем. Вот почему в холодное время года мы просим у РФС разрешения провести домашние матчи в манеже. И я, и наши ребята не хотим там играть, хоть многие и говорят, что мы там всегда побеждаем. Сами подумайте: приедет к нам «Зенит», ЦСКА или «Спартак» - мы можем собрать полный стадион и хоть какие-то деньги заработать. Или играть в манеже, который вмещает всего три тысячи зрителей, - приводит слова Иванова Современный портал Екатеринбурга.

Напомним, общая стоимость арены «Санкт-Петербург» оценивается в 43 миллиарда рублей.

Матч с участием «Урала» и «Зенита» (0:2), который футболисты из Екатеринбурга заканчивали ввосьмером, был первым на арене «Санкт-Петербург».

На стадионе 17 июня состоится матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Также на арене пройдут еще два встречи групповой стадии и финал турнира.

