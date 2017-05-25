Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Григорий Иванов: На деньги за арену «Санкт-Петербург» можно было в каждом городе построить по стадиону, как у «Урала»

Источник:  Современный портал ЕкатеринбургаКомментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от арены «Санкт-Петербург»

- Стадион украсит нашу Северную столицу, на нём комфортно будет играть. Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая - сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды.

В день, когда мы там играли, в городе пошёл снег, а когда оказались внутри стадиона, то там стало жарко. Такие стадионы с раздвижной крышей как раз у нас надо строить, где много осадков выпадает. Это - комфорт болельщиков, ведь мы в первую очередь для них играем. Вот почему в холодное время года мы просим у РФС разрешения провести домашние матчи в манеже. И я, и наши ребята не хотим там играть, хоть многие и говорят, что мы там всегда побеждаем. Сами подумайте: приедет к нам «Зенит», ЦСКА или «Спартак» - мы можем собрать полный стадион и хоть какие-то деньги заработать. Или играть в манеже, который вмещает всего три тысячи зрителей, - приводит слова Иванова Современный портал Екатеринбурга. 

Напомним, общая стоимость арены «Санкт-Петербург» оценивается в 43 миллиарда рублей. 

Матч с участием «Урала» и «Зенита» (0:2), который футболисты из Екатеринбурга заканчивали ввосьмером, был первым на арене «Санкт-Петербург».

На стадионе 17 июня состоится матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Также на арене пройдут еще два встречи групповой стадии и финал турнира. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
К новому стадиону «Зенита» приплыла минаК новому стадиону «Зенита» подплыла гальваноударная корабельная мина, сохранившаяся со времени Великой Отечественной войны.Григорий Иванов: Матч с «Зенитом» выбил «Урал» из колеиПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал концовку сезона в исполнении своей команды.Замена газона на арене «Санкт-Петербург» обойдется в 3 млн рублейВице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал о стоимости замены газона на арене «Санкт-Петербург».Иванов остался недоволен игрой «Урала» против «Уфы» в заключительном туре РФПЛПрезидент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги минувшего сезона. Напомним, клуб занял 11-е место в РФПЛ, а также вышел в финал Кубка России.Глушаков пошутил над «Зенитом», опубликовав коллаж с изображением поля стадиона «Санкт-Петербург»Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков пошутил над санкт-петербургским «Зенитом», опубликовав на странице в социальной сети Twitter коллаж со своим изображением на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург».Григорий Иванов: Отказ от легионеров — это неправильно. Россия к этому не готоваПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с лимитом на иностранцев в российском футболе.В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В понедельник на поле стадиона «Санкт-Петербург» выехал трактор, чтобы снять старый газон – видимо, шансов на его спасение не осталось.Виталий Мутко – о стадионе на Крестовском острове: Не надо было открывать Америку. Она уже давно открытаПрезидент РФС Виталий Мутко – о стадионе «Санкт-Петербург».Оргкомитет «Россия-2018»: Петербург гарантировал, что газон будет в лучшем состоянии к старту ККПресс-служба оргкомитета «Россия-2018» специально для «Советского спорта в Санкт-Петербурга» прокомментировала замену поля на стадионе «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Принято решение о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург»Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон (фото, видео)На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон (фото, видео)В социальных сетях появились фотографии со стадиона на Крестовском острове: на них видно, что на поле работает трактор, снимающий газон арены.Зачем нужен такой «Зенит»? Главное для Петербурга за неделюЗачем нужен такой «Зенит»? Главное для Петербурга за неделюОдин «Зенит» все-таки решил главную задачу на концовку: вторая команда осталась в ФНЛ. Но не факт, что это хорошо.Владимир Верховых: Остается загадкой, почему не проснулся газон на «Санкт-Петербург Арене»Агроном, член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Верховых высказался о газоне на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.Алим Бишенов: еще одно обвинение не повлияет на испорченную репутацию стадиона в Санкт-ПетербургеУправляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов прокомментировал арест подрядчика строительства стадиона в Санкт-Петербурге гендиректора компании СЭМ-5 Василия Сливкина.«Метрострой»: Администрация города очень нерешительно принимает работы по арене «Санкт-Петербург»Генеральный директор «Метростроя» Вадим Александров поделился мнением о приеме администрацией города арены «Санкт-Петербург».«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильный«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильныйМонолог Мирчи Луческу о «Спартаке», Мутко, стадионе, ошибках российского футбола и судьях занял 25 минут.Мирча Луческу: Новый стадион строили 10 лет, а после матча с «Тереком» под общий смех вернулись на «Петровский»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об организации футбола в России.Застройщики недосыпали на площадку вокруг стадиона «Санкт-Петербург» около 600 тысяч кубов пескаПлощадка вокруг стадиона «Санкт-Петербург» может превратиться в болото. Об этом сказали представители одной из компаний-подрядчиков стадиона.Церемонию открытия Кубка конфедераций подготовит Первый каналЦеремония открытия Кубка Конфедераций начнется в 16:00, за 2 часа до начала матча-открытия на стадионе «Санкт-Петербург».Уровень аммиака на «Санкт-Петербурге» угрожает здоровью болельщиковУровень аммиака на стадионе «Санкт-Петербург» превысил в два с половиной раза допустимые нормы и угрожает здоровью людей. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, сообщается в паблике Mash в социальной сети «ВКонтакте».
Футбол
Мхитарян признан лучшим игроком финала Лиги Европы
Волейбол
Кошелева продолжит карьеру в «Галатасарае»
Футбол
Акинфеев и Дзюба не принимают участие в тренировке сборной России
Формула-1
Квят стал четвертым во второй практике Гран-при Монако, Феттель – первый
все новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском островекалендарьстатистика
Григорий Иванов
Григорий Ивановвсе новости