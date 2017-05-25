«Енисей» обыграл «Арсенал» в первом переходном матче РФПЛ

Первый переходной матч за право выступать в российской премьер-лиге между красноярским «Енисеем» и тульским «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:1.

На 11-й минуте собственные ворота поразил Михаил Александров. Мяч пересек линию ворот от него после того, как Габулов отразил удар, а Самодин пытался отличиться с добивания. Сравнял счет Кирилл Комбаров. Он забил ударом головой после навеса от Муссы Думбия. В концовке матча Артур Малоян ударом с разворота с близкого расстояния поразил ворота Габулова и принес победу своей команде.

Ответный матч пройдет в Туле 28 мая и начнется в 18:00 по Москве. Напомним, что сегодня же состоялся еще один первый переходный матч. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Переходной матч

РФПЛ/ФНЛ

Первая игра