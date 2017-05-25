«Енисей» обыграл «Арсенал» в первом переходном матче РФПЛ
Первый переходной матч за
право выступать в российской премьер-лиге между красноярским «Енисеем» и тульским
«Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:1.
На 11-й минуте собственные
ворота поразил Михаил Александров. Мяч пересек линию ворот от него после того,
как Габулов отразил удар, а Самодин пытался отличиться с добивания. Сравнял
счет Кирилл Комбаров. Он забил ударом головой после навеса от Муссы Думбия. В концовке матча Артур Малоян ударом с разворота с близкого расстояния поразил ворота Габулова и принес победу своей команде.
Ответный матч пройдет в
Туле 28 мая и начнется в 18:00 по Москве. Напомним, что сегодня же состоялся
еще один первый переходный матч. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью
(0:0).
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Переходной матч
РФПЛ/ФНЛ
Первая игра
Матч
Голы
Александров 11 (1:0 - автогол). Комбаров 72 (1:1). Малоян 90 (2:1).
Состав
Енисей: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Иванов, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 79), Самодин (Козлов, 77)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Боурчану, Думбия, Максимов, Берхамов (Горбатенко, 46), Александров, Шевченко
Предупреждения:
Чичерин, 31 - Григалава, 39; Думбия, 65
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция