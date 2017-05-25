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«Енисей» обыграл «Арсенал» в первом переходном матче РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый переходной матч за право выступать в российской премьер-лиге между красноярским «Енисеем» и тульским «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча  - 2:1.

На 11-й минуте собственные ворота поразил Михаил Александров. Мяч пересек линию ворот от него после того, как Габулов отразил удар, а Самодин пытался отличиться с добивания. Сравнял счет Кирилл Комбаров. Он забил ударом головой после навеса от Муссы Думбия. В концовке матча Артур Малоян ударом с разворота с близкого расстояния поразил ворота Габулова и принес победу своей команде.

Ответный матч пройдет в Туле 28 мая и начнется в 18:00 по Москве. Напомним, что сегодня же состоялся еще один первый переходный матч. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Переходной матч
РФПЛ/ФНЛ
Первая игра

Матч

Енисей - Арсенал - 2:1 (1:0)

Голы

Александров 11 (1:0 - автогол). Комбаров 72 (1:1). Малоян 90 (2:1).

Состав

Енисей: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Иванов, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 79), Самодин (Козлов, 77)

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Боурчану, Думбия, Максимов, Берхамов (Горбатенко, 46), Александров, Шевченко

Предупреждения:

Чичерин, 31 - Григалава, 39; Думбия, 65

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция

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