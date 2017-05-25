Сидни Кросби: В последнем матче с «Оттавой» нужна полная самоотдача
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился своими ожиданиями от решающего седьмого матча финальной серии Восточной конференции с «Оттавой».
«Надо сконцентрироваться. Матч очень важный, и мы должны извлечь урок из прошедшей игры. Последние две встречи мы провели с полной самоотдачей, старались изо всех сил, и многое у нас получилось. Надо помнить об этом и сыграть в таком же ключе седьмой матч», - цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, в последнем матче серии Востока «Оттава» победила «пингвинов» со счетом 2:1, Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой.
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