Уэйн Руни: С продолжением карьеры определюсь в ближайшее время

Игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сказал, что имеет предложение от других клубов и примет решение о продолжении своей карьеры в течении ближайшего времени.

«У меня много предложений, как от английских клубов, так и от зарубежных. Тренер хочет, чтобы я остался, но… Мне просто нужно будет принять футбольное решение, и я собираюсь сделать это. Я определюсь в течение ближайших недель, находясь в кругу семьи. На протяжении карьеры я выступал за два английских клуба, и они останутся единственными клубами в Англии, где я играл. Конечно же, я не тот игрок, каким был 10 лет назад. Но у меня остались качества, которые способны помочь команде. Всегда хочется играть и выходить на поле, и если бы я был моложе, то был бы сейчас расстроен. Но нужно думать о том, в чём ты можешь помочь клубу», - приводит слова Руни Daily Mail.

Отметим, что действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2019 года.

Руни выступает за «МЮ» с сезона 2004/2005, провел 346 матчей и забил 159 голов.