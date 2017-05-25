Антон Кобялко: Главное - не пропустили, это нам на руку
Нападающий «СКА-Хабаровск» Антон Кобялко прокомментировал домашнюю ничью с «Оренбургом» (0:0) в первом стыковом матче.
- Мне кажется, 0:0 - закономерный результат, - сказал игрок. - Ни у нас не было 100-процентных моментов, ни у гостей. Главное - не пропустили, это нам на руку. В Оренбурге теперь достаточно результативной ничьей 1:1 или 2:2. Хотя, понятно, что дома они понесутся… Ничего еще не сделали и ничего не решено.
Ответный матч пройдет 28 мая.
Матч
СКА-Хабаровск - Оренбург - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Микуцкис, Удалый, Димидко, Карасёв (Друзин, 71), Черевко (Плетин, 84), Астафьев, Казанков, Никифоров, Лескано (Кобялко, 76)
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Ойеволе, Малых, Сиваков, Воробьёв (Попович, 83), Георгиев, Афонин, Нехайчик (Коронов, 76), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 77)
Предупреждения:
Микуцкис, 53; Удалый, 74 - Малых, 59
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
25 мая 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция