Тина Канделаки об увольнениях на «Матч ТВ»: Законы федерального канала очень жестокие

Руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о массовых увольнениях в штате телеканала.

«Если у вас есть список сотрудников, которых уволили и они вам пожаловались, то я по каждому отвечу. Был большой штат телеканала НТВ+ и телеканала «Россия». Мы очень уважаем этот штат, потому что они много сделали для развития спорта, они много работали для появления в России спортивного телевидения. Но законы федерального канала очень жестокие.

Я вела телепрограмму «Самый умный». Ни до, ни после, ни во время не было лучшей программы для детей, но телеканал СТС закрыл ее, потому что так счел нужным. К сожалению, в мой адрес не писались письма, не писались петиций, не встал народ, не пришли родители, никто ничего не написал. А еще было не очень справедливо, что телеканал решил, что ему этот проект больше не нужен. Так, к сожалению, устроено телевидение. Это законы коммерческого телевидения — проекты рождаются и, к сожалению, умирают. Умирают проекты — меняются команды, уходят одни люди, приходят другие, — цитирует Канделаки «Реальное время».

Напомним, что ранее стало известно об уходе с «Матч ТВ» из-за сокращения комментатора Александра Елагина.



