Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом седьмого матча серии с «Оттавой»
Букмекерские конторы выставили котировки на седьмую, решающую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».
Победа команды Евгения Малкина в основное время оценивается коэффициентом 1,80, тогда как виктория клуба из столицы Канады идет за 3,88.
За ничью букмекеры предлагают 4,05.
Игра начнется 26 мая в 03:00 мск.
Напомним, счет в серии равный - 3-3.
Матч
Место и дата
26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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