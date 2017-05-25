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Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом седьмого матча серии с «Оттавой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на седьмую, решающую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».

Победа команды Евгения Малкина в основное время оценивается коэффициентом 1,80, тогда как виктория клуба из столицы Канады идет за 3,88.

За ничью букмекеры предлагают 4,05.

Игра начнется 26 мая в 03:00 мск.

Напомним, счет в серии равный - 3-3.

Матч

Питтсбург - Оттава

Место и дата

26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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