Блинкова обыграла Панову и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла свою соотечественницу Александру Панову во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 56 минут, - 7:5, 5:7, 7:6 (7:3).
Блинкова сделала три подачи навылет, совершила десять двойных ошибок, реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. У Пановой три подачи навылет и четыре двойных ошибки.
В финале квалификации Блинкова встретится с Маркетой Вондроушовой (Чехия).
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