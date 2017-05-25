Блинкова обыграла Панову и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

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Мугуруса обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия) между испанкой Гарбинье Мугурусой и американкой Винус Уильямс завершился победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 3:6, 6:2 в пользу Мугурусы.

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