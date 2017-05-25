Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Блинкова обыграла Панову и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла свою соотечественницу Александру Панову во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 56 минут, - 7:5, 5:7, 7:6 (7:3).

Блинкова сделала три подачи навылет, совершила десять двойных ошибок, реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. У Пановой три подачи навылет и четыре двойных ошибки.

В финале квалификации Блинкова встретится с Маркетой Вондроушовой (Чехия).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каменская не вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»Россиянка Виктория Каменская уступила во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»По-настоящему Патрика Муратоглу прославила работа с первой ракеткой мира Сереной УильямсКвитова восстановилась после ножевого ранения и сыграет на УимблдонеМенеджер Кэти Спеллмэн сообщила, что ее клиент - чешская теннисистка Петра Квитова, восстановившаяся после ножевого ранения, готова принять участие в Уимблдонском турнире.Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в канадском Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа на харде.Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Наш корреспондент поговорила с российским теннисистом Теймуразом Габашвили и обсудила несколько интересных тем.Виктория Азаренко: Перед Уимблдоном я сыграю на одном из травяных турнировБелорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что планирует вернуться на корт перед Уимблдонским турниром – на одном из травяных соревнований.Веснина проиграла на старте турнира в СтрасбуреРоссийская теннисистка Елена Веснина проиграла на старте турнира во французском Страсбуре, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Свитолина обыграла Халеп и стала победительницей турнира в РимеФинальный матч турнира WTA в Риме (Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и румынкой Симоной Халеп завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:1 в пользу Свитолины.Макарова и Веснина уступили в финале турнира в Риме в парном разрядеРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили Чан Кайчэнь (Тайвань) и Мартине Хингис (Швейцария) в финале турнира в Риме в парном разряде.Вихлянцева уступила Эсс на старте турнира в СтрасбургеРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила француженке Аманде Эсс в первом круге турнира в Страсбурге.Каменская уступила Рюффер в финале квалификации турнира в НюрнбергеРоссийская теннисистка Виктория Каменская уступила немке Лене Рюффер в финале квалификации турнира в Нюрнберге.Свитолина стала соперницей Халеп по финалу турнира в Риме11-я ракетка мира Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме.Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Риме в парахРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал теннисного турнира в Риме.Халеп обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в РимеМатч 1/2 финала турнира WTA в Риме (Италия) между румынкой Симоной Халеп и голландкой Кики Бертенс завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:1 в пользу Халеп.Мугуруса обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия) между испанкой Гарбинье Мугурусой и американкой Винус Уильямс завершился победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 3:6, 6:2 в пользу Мугурусы.Свитолина обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 7:6 (9) в пользу Свитолины.Бертенс обыграла Гаврилову и вышла в полуфинал турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия) между голландкой Кики Бертенс и австралийкой Дарьей Гавриловой завершился победой голландской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:3 в пользу Бертенс.Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на УимблдонеРоссийская теннисистка Мария Шарапова сказала, что не будет претендовать на wild card на Уимблдонском турнире. Она намерена начать соревнования в квалификации.Халеп победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в РимеРумынская теннисистка Симона Халеп в 1/4 финала турнира в Риме победила спортсменку из Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:2, 6:4.Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в РимеУкраинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.
Футбол
Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»
Футбол
Мхитарян признан лучшим игроком финала Лиги Европы
Волейбол
Кошелева продолжит карьеру в «Галатасарае»
Футбол
Акинфеев и Дзюба не принимают участие в тренировке сборной России
все новости
Александра Панова
Александра Пановавсе новости
Анна Блинкова
Анна Блинковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour