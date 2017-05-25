Сироткин может стать основным пилотом «Рено» начиная с Гран-при Канады
Российский резервным пилот
команды «Рено» Сергей Сироткин может стать основным пилотом. Не исключено, что
он заменит Джолиона Палмера.
Как сообщает Autosport, Гран-при Монако может стать последним для Палмера,
если ему не удастся оправдать надежды команды. Пока ему ни разу не удалось финишировать
в очках.
В таком случае на Гран-при
Канады основным пилотом, возможно, уже станет россиянин Сергей Сироткин.
Напомним, что единственным российским основным пилотом в Формуле-1 сейчас
является Даниил Квят из «Торо Россо».
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