Сироткин может стать основным пилотом «Рено» начиная с Гран-при Канады

Российский резервным пилот команды «Рено» Сергей Сироткин может стать основным пилотом. Не исключено, что он заменит Джолиона Палмера.

Как сообщает Autosport, Гран-при Монако может стать последним для Палмера, если ему не удастся оправдать надежды команды. Пока ему ни разу не удалось финишировать в очках.

В таком случае на Гран-при Канады основным пилотом, возможно, уже станет россиянин Сергей Сироткин. Напомним, что единственным российским основным пилотом в Формуле-1 сейчас является Даниил Квят из «Торо Россо».