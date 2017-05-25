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Сироткин может стать основным пилотом «Рено» начиная с Гран-при Канады

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Российский резервным пилот команды «Рено» Сергей Сироткин может стать основным пилотом. Не исключено, что он заменит Джолиона Палмера.

Как сообщает Autosport, Гран-при Монако может стать последним для Палмера, если ему не удастся оправдать надежды команды. Пока ему ни разу не удалось финишировать в очках.

В таком случае на Гран-при Канады основным пилотом, возможно, уже станет россиянин Сергей Сироткин. Напомним, что единственным российским основным пилотом в Формуле-1 сейчас является Даниил Квят из «Торо Россо».

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