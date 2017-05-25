Место «Вологды-Чеваката» в премьер-лиге займет курский «Металлоинвест»

«Вологда-Чеваката» не выступит в следующем сезоне премьер-лиги чемпионата России по баскетболу среди женских команд, его место займет второй клуб из Курска - «Металлоинвест», сформированный из молодежной команды курского «Динамо», сообщила исполнительный директор «Динамо» Виктория Сгонникова.

Ранее сообщалось, что «Вологда-Чеваката» испытывает финансовые проблемы и может отказаться от участия в премьер-лиге.

«На совете лиги мы предложили, чтобы наша молодежная команда, которая два года подряд выигрывает суперлигу, участвовала в премьер-лиге под названием «Металлоинвест». Таким образом, наш молодежный состав будет играть в премьер-лиге. Мы хотим, чтобы наша молодежная команда прогрессировала и не стояла на месте. В команду будут входить только российские игроки под руководством главного тренера Элен Шакировой», - сказала Сгонникова.