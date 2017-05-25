«Куньлунь» подпишет шведского вратаря из АХЛ

«Куньлунь» достиг договоренности о подписании однолетнего контракта с вратарем клуба АХЛ «Хартфорд» Магнусом Хельбергом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе команды.

26-летний швед, выбранный «Нэшвиллом» в 2011 году во втором раунде драфта НХЛ, в прошлом сезоне провел два матча за «Рейнджерс». Большую часть сезона он отыграл в фарм-клубе ньюйоркцев - «Хартфорде».

В активе голкипера 90,3% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,95 в 36 матчах АХЛ.





