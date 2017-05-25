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Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дня

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не тренировался в основной группе.

- И Дзюба, и Акинфеев тренировались, только не вместе с остальными. Акинфеев потом присоединился к вратарям, но работал по своей программе. Если по Дзюбе - это планово, то Акинфеев не работал отдельно, потому что у него болит пятка. Может оставим его в России на два-три дня, чтобы подлечился.


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