Себастьян Феттель: Не знаю, что сегодня произошло с «Мерседесом»
Пилот команды «Феррари»
Себастьян Феттель поделился впечатлениями после двух свободных практик Гран-при
Монако. Напомним, что он занял, соответственно, второе и первое место.
«Нам пришлось повременить с
выездом на трассу во второй тренировке, но тем не менее мы получили нужные нам
ответы. Продуктивный день. Не знаю, что произошло сегодня с «Мерседесом». На то
явно была какая-то причина. Но я уверен, что к субботе они вернутся в форму.
Намечается плотная борьба, в том числе с «Ред Буллом»
На трассе в Монако важно чувствовать
уверенность в машине, чтобы идеально проехать круг. Не всегда это удается, но
мы можем быть довольны», - цитирует Феттеля Autosport.
Гран-при
Монако
Вторая свободная
практика
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
– 1:12.720
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
+0.487
3. Кими Райкконен («Феррари»)
+0,563
4. Даниил Квят («Торо Россо»)
+0.611
5. Карлос Сайнс («Торо Россо»)
+0.680
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
+0.766
7. Серхио Перес («Форс Индия»)
+1.079
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
+1.153
9. Кевин Магнуссен («Хаас»)
+1.170
10. Валттери Боттас («Мерседес»)
+1.182
11. Стоффель Вандорн («Макларен»)
+1.226
12. Дженсон Баттон («Макларен»)
+1.261
13. Фелипе Масса («Уильямс»)
+1.283
14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302
15. Эстебан Окон («Форс Индия»)
+1.373
16. Ланс Стролл («Уильямс»)
+1.754
17. Нико Хюлькенберг («Рено»)
+2.150
18. Джолион Палмер («Рено»)
+2.896
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
+2.971
20. Паскаль Верляйн («Заубер»)
+2.975
Суарес выбыл на две недели
из-за травмы