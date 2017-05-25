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Себастьян Феттель: Не знаю, что сегодня произошло с «Мерседесом»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после двух свободных практик Гран-при Монако. Напомним, что он занял, соответственно, второе и первое место.

«Нам пришлось повременить с выездом на трассу во второй тренировке, но тем не менее мы получили нужные нам ответы. Продуктивный день. Не знаю, что произошло сегодня с «Мерседесом». На то явно была какая-то причина. Но я уверен, что к субботе они вернутся в форму. Намечается плотная борьба, в том числе с «Ред Буллом»

На трассе в Монако важно чувствовать уверенность в машине, чтобы идеально проехать круг. Не всегда это удается, но мы можем быть довольны», - цитирует Феттеля Autosport.

Гран-при Монако

Вторая свободная практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12.720

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,563

4. Даниил Квят («Торо Россо») +0.611

5. Карлос Сайнс («Торо Россо») +0.680

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.766

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.079

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.153

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.170

10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.182

11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.261

13. Фелипе Масса («Уильямс») +1.283

14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302

15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373

16. Ланс Стролл («Уильямс») +1.754

17. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.150

18. Джолион Палмер («Рено») +2.896

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971

20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975

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