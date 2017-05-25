Дмитрий Смит: Типичное заблуждение, когда в киберспорт записывают все игры подряд

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о киберспорте.



«Мы полностью согласны, что нужно развивать уличный спорт и строить спортивные площадки. В то же время упомянутые мобильные телефоны никакого отношения именно к киберспорту не имеют. Это типичное заблуждение, когда в киберспорт записывают все игры подряд. На самом деле их всего около 20, потому что киберспортивные игры должны иметь соревновательный элемент, быть бессюжетными и короткосессионными.



Наконец, киберспорт - это не соревнование человека с компьютером и не обычные игры, это соревнования людей, где компьютер выступает в роли спортивного инвентаря. Так что здесь мы имеем дело с обычной ошибкой. Имелось в виду избыточное погружение в виртуальную среду, а прозвучало слово киберспорт», — сказал Смит.



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