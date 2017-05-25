Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Смит: Типичное заблуждение, когда в киберспорт записывают все игры подряд

Комментарии

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о киберспорте.

«Мы полностью согласны, что нужно развивать уличный спорт и строить спортивные площадки. В то же время упомянутые мобильные телефоны никакого отношения именно к киберспорту не имеют. Это типичное заблуждение, когда в киберспорт записывают все игры подряд. На самом деле их всего около 20, потому что киберспортивные игры должны иметь соревновательный элемент, быть бессюжетными и короткосессионными.

Наконец, киберспорт - это не соревнование человека с компьютером и не обычные игры, это соревнования людей, где компьютер выступает в роли спортивного инвентаря. Так что здесь мы имеем дело с обычной ошибкой. Имелось в виду избыточное погружение в виртуальную среду, а прозвучало слово киберспорт», — сказал Смит.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
М19 подписала двух игроков в состав по League of LegendsХорват Лука «Lukezy» Трумбич и кореец Ли «Reach» Чу Вон присоединились к составу М19 по League of Legends.Thunderbirds примет участие в Galaxy BattlesКоманда Thunderbirds получила последнее приглашение на турнир Galaxy Battles.Баскетболист Тимофей Мозгов посетит гранд-финал Wargaming.net LeagueРоссийский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов посетит гранд-финал Wargaming.net League в качестве специального гостя турнира.Вито «kNg» Джузеппе сыграет за ImmortalsImmortals взяла на испытательный срок бразильца Вито «kNg» Джузеппе.Valve продлила трансферное окно в Dota 2Valve продлила трансферное окно в Dota 2 перед турниром The International 2017.Тренер Na'Vi по CS:GO: Провал на DreamHack Tours был достаточно болезненным, но мы продолжим борьбу с самими собойТренер состава Natus Vincere по CS:GO Андрей «Andi» Прохоров в интервью сайту организации рассказал о неудачных выступлениях коллектива.В Counter-Strike: Global Offensive появилась операция «Гидра»Valve выпустила новое обновление для CS:GO, в котором добавила новую операцию «Гидра».Gambit Esports подписала состав по Dota 2Игроки коллектива Thug Life по Dota 2 вошли в состав Gambit Esports на сайте регистрации команд Valve.Холдинг ESForce запустил стриминговый сервис Looch.tvХолдинг ESForce запустил предварительную версию платформы для игровых трансляций Looch.tv.Елена Исинбаева: Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видомДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предположила, что киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр.Ярослав «NS» Кузнецов: Для Исинбаевой киберспорт — это любая игра в телефоне?Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов прокомментировал высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о киберспорте.Чу «shadow» Цзэюй и Хуан «ShiKi» Цзивэй создали новую командуБывший игрок Wings Gaming и Team Random Чу «shadow» Цзэюй и экс-игрок CDEC Gaming Хуан «ShiKi» Цзивэй создали новую команду под названием Eclipse.Comanche представила обновленный состав по Dota 2Команда Comanche представила обновленный состав команды по Dota 2.Effect анонсировала обновленный состав по Dota 2Команда Effect представила обновленный состав команды по Dota 2.Team NP забанили на DreamLeague на один годОрганизаторы турнира DreamLeague забанили коллектив Team NP на один год за отказ от участия в седьмом сезоне турнира.EHOME и EHOME.Keen исключили из ACEКитайская киберспортивная ассоциация (ACE) исключила команды EHOME и EHOME.Keen из своего состава.Чжан «Paparazi» Чэньчжун установил рекорд по количеству MMRгрок команды iG.Vitality Чжан «Paparazi» Чэньчжун установил рекорд по количеству MMR в Dota 2.Елена Исинбаева: Увлечение киберспортом – огромная проблема подрастающего поколенияДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева считает, что увлечение киберспортом является проблемой для подрастающего поколения.Троелс «SyndereN» Нильсен анонсировал новую командуДатчанин Троелс «SyndereN» Нильсен представил состав команды под названием Crescendo.Антон Черепенников: Итоговые инвестиции в Yota Arena составили больше $10 миллионовУправляющий партнер холдинга ESforce Антон Черепенников в интервью «РИА Новости» рассказал об объеме инвестиций в Yota Arena.
Футбол
Федор Смолов: В сборную я всегда приезжаю с удовольствием
Футбол
Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дня
Формула-1
Сироткин может стать основным пилотом «Рено» начиная с Гран-при Канады
Хоккей
Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом седьмого матча серии с «Оттавой»
все новости