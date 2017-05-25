Григорий Иванов: Тарханов будет готовить «Урал» к следующему сезону
Главный тренер «Урала»
Александр Тарханов продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом заявил
президент клуба Григорий Иванов.
«Тяжелый неоднозначный сезон. Начало было не очень хорошим —
в первом круге взяли не столько очков, сколько думали взять. Задача была
постановлена выступить не хуже, чем в прошлом году, но получилось так, как
получилось. Мы заняли 11-е место, сохранив прописку в Премьер-лиге. Это
положительный результат.
В этом сезоне нас «вытащил» Кубок России — мы вышли в финал
турнира, из-за этого ставлю «четверку». На выступление повлияла смена тренера.
Спасибо Александру Федоровичу Тарханову, который опять совершил чудо — мы набрали
30 очков, которые позволили нам уйти спокойно в отпуск и сейчас готовиться к
новому сезону.
К следующему сезону команду будет готовить Александр
Тарханов. Контракт у него истекает следующей весной, после окончания нового
чемпионата. Он тоже смотрит футболистов, все в рабочем процессе», - цитирует
Иванова Znak.com.