Федор Смолов: В сборную я всегда приезжаю с удовольствием

Лучший бомбардир чемпионата России, форвард сборной России и «Краснодара» рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций с национальной командой.

- Особенно ничего в сборной не изменилось. Я со Станиславом Саламовичем работал еще до сборной – с его требованиями знаком и в сборную всегда приезжаю с удовольствием. По причинам травмы мне не удавалось в последние разы присутствовать на поле, тренироваться.

- Как себя чувствуете сейчас?

- Все хорошо.

- Хет-трик в последнем матче придал каких-то особых эмоций?

- Не стану лукавить – придал. По ходу сезона ставил перед собой задачу и понимал, что стать лучшим бомбардиром дважды – сложнее, чем один раз. Но эмоции по поводу того, что команда пробилась в еврокубки – сильнее. Перед игрой настроение было такое, что у нас не получится это сделать.

- В Австрии вы уже готовились. Как вам эта страна?

- В Австрию я постоянно ездил со всеми командами – ничего нового там не будет. Там хорошие условия и температура достаточно комфортная для тренировок – не очень жарко, плюс горный воздух. Там ничего не отвлекает – сможем сфокусироваться на работе.



