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Американец Ван Гардерен выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия», Закарин – шестой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На 16-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» состоялся 16-й этап. Победу одержал спортсмен из США Тиджей Ван Гардерен, выступающий за команду ВМС.

Победитель преодолел дистанцию в 137 км за три часа, 54 минуты и четыре секунды. Вторым стал испанец Микель Ланда, третьим  - француз Тибо Пино. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» занял шестое место.

В общем зачете лидирует голландец Том Дюмулен. Ильнур Закарин на пятой позиции.

«Джиро д’Италия»

18-й этап

Моэна – Ортизеи

137 км

1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3.54,04
2. Микель Ланда  (Испания, Sky)  + 0,00
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 0,08
4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) + 0,08
5. Ян Хирт (Чехия, CCC Sprandi Polkowice) + 0,11
6. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 0,24
7. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) +0,34
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) +0,34
9. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) + 1,06
10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 1,06

Общий зачет 

1. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – 80.00,48
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 0,31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 1,12
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 1,36
5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») +1,58
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 2,07
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,17
8. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,48
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,06
10. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,24

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