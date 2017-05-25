Американец Ван Гардерен выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия», Закарин – шестой
На 16-м этапе
веломногодневки «Джиро д’Италия» состоялся 16-й этап. Победу одержал спортсмен
из США Тиджей Ван Гардерен, выступающий за команду ВМС.
Победитель преодолел
дистанцию в 137 км за три часа, 54 минуты и четыре секунды. Вторым стал испанец
Микель Ланда, третьим - француз Тибо
Пино. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» занял шестое место.
В общем зачете лидирует
голландец Том Дюмулен. Ильнур Закарин на пятой позиции.
«Джиро д’Италия»
18-й этап
Моэна – Ортизеи
137 км
1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3.54,04
2. Микель Ланда (Испания, Sky) + 0,00
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 0,08
4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) + 0,08
5. Ян Хирт (Чехия, CCC Sprandi Polkowice) + 0,11
6. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 0,24
7. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) +0,34
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) +0,34
9. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) + 1,06
10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 1,06
Общий зачет
1.
Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – 80.00,48
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 0,31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 1,12
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 1,36
5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») +1,58
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 2,07
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,17
8. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,48
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,06
10. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,24