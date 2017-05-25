Американец Ван Гардерен выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия», Закарин – шестой

На 16-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» состоялся 16-й этап. Победу одержал спортсмен из США Тиджей Ван Гардерен, выступающий за команду ВМС.

Победитель преодолел дистанцию в 137 км за три часа, 54 минуты и четыре секунды. Вторым стал испанец Микель Ланда, третьим - француз Тибо Пино. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» занял шестое место.

В общем зачете лидирует голландец Том Дюмулен. Ильнур Закарин на пятой позиции.

«Джиро д’Италия»

18-й этап

Моэна – Ортизеи

137 км

1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3.54,04

2. Микель Ланда (Испания, Sky) + 0,00

3. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 0,08

4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) + 0,08

5. Ян Хирт (Чехия, CCC Sprandi Polkowice) + 0,11

6. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 0,24

7. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) +0,34

8. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) +0,34

9. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) + 1,06

10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 1,06





Общий зачет

1. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – 80.00,48

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 0,31

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 1,12

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 1,36

5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») +1,58

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 2,07

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 3,17

8. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,48

9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,06

10. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 7,24