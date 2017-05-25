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Сергей Кирьяков: Для «Арсенала» ничего не потеряно

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после первого переходного матча за право играть в премьер-лиге против «Енисея». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Мы увидели сегодня два разных тайма. В первом «Арсенала» не было, было много ошибок. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, сравняли счет, должны были забивать второй. Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле. Ничего не потеряно для «Арсенала». 

Приятно, что в Красноярске столько народу ходит на футбол. Но в Туле вы увидите еще больше народа на футболе. Наши болельщики будут гнать команду вперед. Главное сегодня было не проиграть. В «Енисее» я бы никого не выделил. Удивила схема с одним нападающим», - цитирует Кирьякова официальная группа «Арсенала» Вконтакте.

Ответный матч пройдет в Туле 28 мая и начнется в 18:00 по Москве. Напомним, что сегодня же состоялся еще один первый переходный матч. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0).

Переходной матч
РФПЛ/ФНЛ
Первая игра

Матч

Енисей - Арсенал - 2:1 (1:0)

Голы

Александров 11 (1:0 - автогол). Комбаров 72 (1:1). Малоян 90 (2:1).

Состав

Енисей: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Иванов, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 79), Самодин (Козлов, 77)

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Боурчану, Думбия, Максимов, Берхамов (Горбатенко, 46), Александров, Шевченко

Предупреждения:

Чичерин, 31 - Григалава, 39; Думбия, 65

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция

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