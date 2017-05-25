Сергей Кирьяков: Для «Арсенала» ничего не потеряно

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после первого переходного матча за право играть в премьер-лиге против «Енисея». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Мы увидели сегодня два разных тайма. В первом «Арсенала» не было, было много ошибок. Во втором тайме мы взяли мяч под контроль, сравняли счет, должны были забивать второй. Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле. Ничего не потеряно для «Арсенала».

Приятно, что в Красноярске столько народу ходит на футбол. Но в Туле вы увидите еще больше народа на футболе. Наши болельщики будут гнать команду вперед. Главное сегодня было не проиграть. В «Енисее» я бы никого не выделил. Удивила схема с одним нападающим», - цитирует Кирьякова официальная группа «Арсенала» Вконтакте.

Ответный матч пройдет в Туле 28 мая и начнется в 18:00 по Москве. Напомним, что сегодня же состоялся еще один первый переходный матч. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0).

Переходной матч

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Первая игра