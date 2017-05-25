Сергей Кирьяков: Для «Арсенала» ничего не потеряно
Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после первого переходного матча за право играть в премьер-лиге против «Енисея». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.
«Мы увидели сегодня два
разных тайма. В первом «Арсенала» не было, было много ошибок. Во втором тайме
мы взяли мяч под контроль, сравняли счет, должны были забивать второй.
Стратегически нас устраивает минимальная победа в Туле. Ничего не потеряно для «Арсенала».
Приятно, что в Красноярске столько народу ходит на футбол. Но в Туле вы увидите еще больше народа на футболе. Наши болельщики будут гнать команду вперед. Главное сегодня было не проиграть. В «Енисее» я бы никого не выделил. Удивила схема с одним нападающим», - цитирует Кирьякова официальная группа «Арсенала» Вконтакте.
Ответный
матч пройдет в Туле 28 мая и начнется в 18:00 по Москве. Напомним, что сегодня
же состоялся еще один первый переходный матч. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург»
сыграли вничью (0:0).
Переходной матч
РФПЛ/ФНЛ
Первая игра
Матч
Голы
Александров 11 (1:0 - автогол). Комбаров 72 (1:1). Малоян 90 (2:1).
Состав
Енисей: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Иванов, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 79), Самодин (Козлов, 77)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Боурчану, Думбия, Максимов, Берхамов (Горбатенко, 46), Александров, Шевченко
Предупреждения:
Чичерин, 31 - Григалава, 39; Думбия, 65
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция