Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

М19 подписала двух игроков в состав по League of Legends

Комментарии

Хорват Лука «Lukezy» Трумбич и кореец Ли «Reach» Чу Вон присоединились к составу М19 по League of Legends.

Lukezy ранее выступал за Vaevictis eSports, а Reach играл в Team Turquality, 1907 Fenerbahçe и CJ Entus.

«Это новая страница в развитии нашего состава. Хоть раньше мы и не работали с иностранными игроками, текущие перестановки внесли свои коррективы, и мы обязаны адаптировать стратегию развития. Лука и Ли — достойная замена PvPStejos и Kira. Оба игрока имеют опыт соревновательной Лиги Легенд на высоком уровне.

Цель на летний сезон — победа. Да, работы предстоит проделать много, ведь состав обновился на 40%, однако я уверен, что Лука и Ли — игроки, с которыми М19 придёт к успеху. Рад, что они будут играть в нашей команде», — прокомментировал директор по дисциплинам Юрий Марков.

Состав М19 по League of Legends:

Верхняя линия — Дмитрий «Smurf» Иванов
Лес — Ли «Reach» Чу Вон
Средняя линия — Лука «Lukezy» Трумбич
Стрелок — Егор «VincentVega» Медведев
Поддержка — Кирилл «Likkrit» Малофеев

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Смит: Типичное заблуждение, когда в киберспорт записывают все игры подрядПрезидент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о киберспорте.Thunderbirds примет участие в Galaxy BattlesКоманда Thunderbirds получила последнее приглашение на турнир Galaxy Battles.Баскетболист Тимофей Мозгов посетит гранд-финал Wargaming.net LeagueРоссийский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов посетит гранд-финал Wargaming.net League в качестве специального гостя турнира.Вито «kNg» Джузеппе сыграет за ImmortalsImmortals взяла на испытательный срок бразильца Вито «kNg» Джузеппе.Valve продлила трансферное окно в Dota 2Valve продлила трансферное окно в Dota 2 перед турниром The International 2017.Тренер Na'Vi по CS:GO: Провал на DreamHack Tours был достаточно болезненным, но мы продолжим борьбу с самими собойТренер состава Natus Vincere по CS:GO Андрей «Andi» Прохоров в интервью сайту организации рассказал о неудачных выступлениях коллектива.В Counter-Strike: Global Offensive появилась операция «Гидра»Valve выпустила новое обновление для CS:GO, в котором добавила новую операцию «Гидра».Gambit Esports подписала состав по Dota 2Игроки коллектива Thug Life по Dota 2 вошли в состав Gambit Esports на сайте регистрации команд Valve.Холдинг ESForce запустил стриминговый сервис Looch.tvХолдинг ESForce запустил предварительную версию платформы для игровых трансляций Looch.tv.Елена Исинбаева: Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видомДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предположила, что киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр.Ярослав «NS» Кузнецов: Для Исинбаевой киберспорт — это любая игра в телефоне?Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов прокомментировал высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о киберспорте.Чу «shadow» Цзэюй и Хуан «ShiKi» Цзивэй создали новую командуБывший игрок Wings Gaming и Team Random Чу «shadow» Цзэюй и экс-игрок CDEC Gaming Хуан «ShiKi» Цзивэй создали новую команду под названием Eclipse.Comanche представила обновленный состав по Dota 2Команда Comanche представила обновленный состав команды по Dota 2.Effect анонсировала обновленный состав по Dota 2Команда Effect представила обновленный состав команды по Dota 2.Team NP забанили на DreamLeague на один годОрганизаторы турнира DreamLeague забанили коллектив Team NP на один год за отказ от участия в седьмом сезоне турнира.EHOME и EHOME.Keen исключили из ACEКитайская киберспортивная ассоциация (ACE) исключила команды EHOME и EHOME.Keen из своего состава.Чжан «Paparazi» Чэньчжун установил рекорд по количеству MMRгрок команды iG.Vitality Чжан «Paparazi» Чэньчжун установил рекорд по количеству MMR в Dota 2.Елена Исинбаева: Увлечение киберспортом – огромная проблема подрастающего поколенияДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева считает, что увлечение киберспортом является проблемой для подрастающего поколения.Троелс «SyndereN» Нильсен анонсировал новую командуДатчанин Троелс «SyndereN» Нильсен представил состав команды под названием Crescendo.Антон Черепенников: Итоговые инвестиции в Yota Arena составили больше $10 миллионовУправляющий партнер холдинга ESforce Антон Черепенников в интервью «РИА Новости» рассказал об объеме инвестиций в Yota Arena.
Футбол
Федор Смолов: В сборную я всегда приезжаю с удовольствием
Футбол
Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дня
Формула-1
Сироткин может стать основным пилотом «Рено» начиная с Гран-при Канады
Хоккей
Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом седьмого матча серии с «Оттавой»
все новости