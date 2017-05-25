М19 подписала двух игроков в состав по League of Legends
Хорват Лука «Lukezy» Трумбич и кореец Ли «Reach» Чу Вон присоединились к составу М19 по League of Legends.
Lukezy ранее выступал за Vaevictis eSports, а Reach играл в Team Turquality, 1907 Fenerbahçe и CJ Entus.
«Это новая страница в развитии нашего состава. Хоть раньше мы и не работали с иностранными игроками, текущие перестановки внесли свои коррективы, и мы обязаны адаптировать стратегию развития. Лука и Ли — достойная замена PvPStejos и Kira. Оба игрока имеют опыт соревновательной Лиги Легенд на высоком уровне.
Цель на летний сезон — победа. Да, работы предстоит проделать много, ведь состав обновился на 40%, однако я уверен, что Лука и Ли — игроки, с которыми М19 придёт к успеху. Рад, что они будут играть в нашей команде», — прокомментировал директор по дисциплинам Юрий Марков.
Состав М19 по League of Legends:
Верхняя линия — Дмитрий «Smurf» Иванов
Лес — Ли «Reach» Чу Вон
Средняя линия — Лука «Lukezy» Трумбич
Стрелок — Егор «VincentVega» Медведев
Поддержка — Кирилл «Likkrit» Малофеев