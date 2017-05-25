М19 подписала двух игроков в состав по League of Legends

Хорват Лука «Lukezy» Трумбич и кореец Ли «Reach» Чу Вон присоединились к составу М19 по League of Legends.



Lukezy ранее выступал за Vaevictis eSports, а Reach играл в Team Turquality, 1907 Fenerbahçe и CJ Entus.



«Это новая страница в развитии нашего состава. Хоть раньше мы и не работали с иностранными игроками, текущие перестановки внесли свои коррективы, и мы обязаны адаптировать стратегию развития. Лука и Ли — достойная замена PvPStejos и Kira. Оба игрока имеют опыт соревновательной Лиги Легенд на высоком уровне.



Цель на летний сезон — победа. Да, работы предстоит проделать много, ведь состав обновился на 40%, однако я уверен, что Лука и Ли — игроки, с которыми М19 придёт к успеху. Рад, что они будут играть в нашей команде», — прокомментировал директор по дисциплинам Юрий Марков.



Состав М19 по League of Legends:



Верхняя линия — Дмитрий «Smurf» Иванов

Лес — Ли «Reach» Чу Вон

Средняя линия — Лука «Lukezy» Трумбич

Стрелок — Егор «VincentVega» Медведев

Поддержка — Кирилл «Likkrit» Малофеев



Источник