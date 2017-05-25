Андрей Тихонов: Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями после первого переходного матча за право играть в премьер-лиге против тульского «Арсенала». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Испугались во втором тайме. Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона. В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение.

«Арсенал» сыграл на своем уровне. Соперник удивил только навесными передачами. Больше ничем. К ответному матчу будем готовиться всей командой. Есть выбор. По счету сегодня мы не играли. «Арсенал» прибавил в движении, заставил нас ошибаться. В Туле будет тяжело.

Артур Малоян умеет выходить ударно на замену. Особенно когда Артур свеж. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями.

Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю», - цитирует Тихонова официальная группа «Арсенала» Вконтакте.

Ответный матч пройдет в Туле 28 мая и начнется в 18:00 по Москве. Напомним, что сегодня же состоялся еще один первый переходный матч. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0).

Переходной матч

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Первая игра