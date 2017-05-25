Андрей Тихонов: Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство
Главный тренер «Енисея»
Андрей Тихонов поделился впечатлениями после первого переходного матча за право
играть в премьер-лиге против тульского «Арсенала». Напомним, что его команда
победила со счетом 2:1.
«Испугались во втором тайме.
Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло.
Накопилась усталость от сезона. В первом тайме мы должны были забивать больше.
Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение.
«Арсенал» сыграл на своем уровне. Соперник удивил только
навесными передачами. Больше ничем.
К ответному матчу будем готовиться всей
командой. Есть выбор. По счету сегодня мы не играли. «Арсенал» прибавил в
движении, заставил нас ошибаться. В Туле будет тяжело.
Артур Малоян умеет выходить ударно на замену. Особенно когда Артур свеж. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями.
Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не
хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю», -
цитирует Тихонова официальная группа «Арсенала» Вконтакте.
Ответный
матч пройдет в Туле 28 мая и начнется в 18:00 по Москве. Напомним, что сегодня
же состоялся еще один первый переходный матч. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург»
сыграли вничью (0:0).
Переходной матч
РФПЛ/ФНЛ
Первая игра
Матч
Голы
Александров 11 (1:0 - автогол). Комбаров 72 (1:1). Малоян 90 (2:1).
Состав
Енисей: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Иванов, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 79), Самодин (Козлов, 77)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Боурчану, Думбия, Максимов, Берхамов (Горбатенко, 46), Александров, Шевченко
Предупреждения:
Чичерин, 31 - Григалава, 39; Думбия, 65
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция