Шахрайчук хочет остаться работать в «Кузне», несмотря на ее исключение из КХЛ

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук сообщил, что хочет остаться работать в команде, несмотря на ее исключение из КХЛ.

Напомним, накануне совет директоров на своем заседании принял решение исключить «Металлург» и хорватский «Медвешчак» из КХЛ. После исключения из КХЛ «Металлург» должен принять участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

«По дальнейшей моей работе все будет известно в течение двух-трех дней. Но желание работать у меня в Новокузнецке есть, - сказал Шахрайчук. - Пока мы все в легком недоумении: как так просто взять и выкинуть российский клуб из КХЛ. Всем игрокам долги по зарплатам и премиям полностью закрыли 12 мая, бюджет может остаться такой же, как и год назад», - сказал Шахрайчук.



