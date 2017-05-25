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Шахрайчук хочет остаться работать в «Кузне», несмотря на ее исключение из КХЛ

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук сообщил, что хочет остаться работать в команде, несмотря на ее исключение из КХЛ.

Напомним, накануне совет директоров на своем заседании принял решение исключить «Металлург» и хорватский «Медвешчак» из КХЛ. После исключения из КХЛ «Металлург» должен принять участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

«По дальнейшей моей работе все будет известно в течение двух-трех дней. Но желание работать у меня в Новокузнецке есть, - сказал Шахрайчук. - Пока мы все в легком недоумении: как так просто взять и выкинуть российский клуб из КХЛ. Всем игрокам долги по зарплатам и премиям полностью закрыли 12 мая, бюджет может остаться такой же, как и год назад», - сказал Шахрайчук.




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