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Турнир четырех наций пройдет в «Крылатском»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В сезоне 2017/18 российские любители хоккея с мячом увидят два международных турнира. Первый — «Турнир четырех наций» — с участием национальных сборных с 6 по 8 декабря планируется провести в СК «Крылатское». Второй, приуроченный к 80-летию клуба «Зоркий», в марте 2018 года примет Красногорск. Ожидается, что в течение трех дней на подмосковном льду сразятся юноши из России и Швеции.

Как отметил член Технического комитета FIB Сергей Мяус, в декабре во время проведения соревнований в Москве, по инициативе ФХМР также будет организован международный тренерский семинар.

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