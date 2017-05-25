Турнир четырех наций пройдет в «Крылатском»

В сезоне 2017/18 российские любители хоккея с мячом увидят два международных турнира. Первый — «Турнир четырех наций» — с участием национальных сборных с 6 по 8 декабря планируется провести в СК «Крылатское». Второй, приуроченный к 80-летию клуба «Зоркий», в марте 2018 года примет Красногорск. Ожидается, что в течение трех дней на подмосковном льду сразятся юноши из России и Швеции.

Как отметил член Технического комитета FIB Сергей Мяус, в декабре во время проведения соревнований в Москве, по инициативе ФХМР также будет организован международный тренерский семинар.