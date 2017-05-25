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Дмитрий Медведев предложил заменить игроков сборной России роботами

Источник:  RT на русскомКомментарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со студентами IT-лицея в Казани после демонстрации новых разработок предложил заменить роботами футболистов сборной России.

«Я думаю, может, вместо нашей сборной роботов поставить? Ими никто не управляет, они запрограммированы», — цитирует Медведева RT.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил в разговоре с Медведевым, что Россия всех порвет в футболе.


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