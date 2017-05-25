Дмитрий Медведев предложил заменить игроков сборной России роботами
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев на встрече со студентами IT-лицея в Казани после
демонстрации новых разработок предложил заменить роботами футболистов
сборной России.
«Я думаю, может, вместо нашей сборной роботов поставить?
Ими никто не управляет, они запрограммированы», — цитирует Медведева RT.
Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил в разговоре с
Медведевым, что Россия всех порвет в футболе.
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