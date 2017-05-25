Дмитрий Медведев предложил заменить игроков сборной России роботами

читайте также

Без Акинфеева и Дзюбы, но с Мутко. Сборная России провела первую тренировку Команда Станислава Черчесова провела первую тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионством Лучший футболист премьер-лиги оп итогам сезона полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом дне

Федор Смолов: В сборную я всегда приезжаю с удовольствием Лучший бомбардир чемпионата России, форвард сборной России и «Краснодара» рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций с национальной командой.

Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дня Главный тренер сборной России станислав Черчесов рассказал, почему капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не тренировался в основной группе.

Акинфеев и Дзюба не принимают участие в тренировке сборной России В эти минуты на «Арене Химки» проходит открытая тренировка сборной России в рамках подготовки к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.

Чего боятся Глушаков и Акинфеев? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.

Сборная России начнет подготовку к Кубку конфедераций без Габулова и Нойштедтера Сборная России практически в полном составе прибыла в один из подмосковных отелей.

Глушаков прибыл в расположение сборной России В четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.

Сегодня сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций В четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.

Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото) Великий английский стадион «Уэмбли» отметил 10-летие открытия после реконструкции.

Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Ринат Билялетдинов: Сборной России на Кубке конфедераций должен помочь настрой Известный футбольный тренер рассказал «Советскому спорту» о своих ожиданиях от Кубка конфедераций.

Путин поддержал «импортозамещение» легионеров в российском футболе Президент России Владимир Путин поддержал идею полного отказа от легионеров в российском футболе.

РФС разрешил Габулову прибыть в сборную после переходных игр Российский футбольный союз (РФС) разрешил вратарю тульского «Арсенала» Владимиру Габулову приехать в расположение национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций после переходных матчей клуба за право сохранить прописку в РФПЛ, сообщает «Тульский футбол».

Денис Глушаков: Матч с португальцами – особенный Капитан московского «Спартак» и игрок сборной России Денис Глушаков сказал, что матч с командой Португалии станет для него особенным.

Минимальная цена билета на матч Россия – Чили составляет 250 рублей Стоимость билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили будет составлять от 250 до 2000 рублей, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Артем Ребров: Сборная России? Мне 33 года, у меня семья, и я хотел бы спокойно готовиться в «Спартаке» Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров объяснил, почему его нет в заявке сборной России, которая в ближайшее время начнет подготовку к Кубку Конфедераций-2017.

Минус два игрока. Кто еще может покинуть «Спартак» летом? (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо? В понедельник на поле стадиона «Санкт-Петербург» выехал трактор, чтобы снять старый газон – видимо, шансов на его спасение не осталось.