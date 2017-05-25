Известный российский теннисист Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы РФ. Об этом сообщил сам Сафин.

Как отметил Сафин, он не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностью.

«После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе, я, как победитель турниров Большого шлема, принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым.

С 2016 года, являясь первым российским теннисистом, включенным в Международный Зал теннисной славы, веду разнообразную и довольно обширную представительскую работу», – написал Сафин в обращении к спикеру Госдумы. Его слова приводит «Фонтанка».

По словам Марата Сафина, он бы хотел выполнять свое дело качественно, в связи с чем сдает мандат.