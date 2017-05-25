Сафин отказался от мандата депутата Госдумы
Известный российский теннисист Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы РФ. Об этом сообщил сам Сафин.
Как отметил Сафин, он не хочет разрываться между спортивной,
общественной и представительской деятельностью.
«После
окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе, я, как
победитель турниров Большого шлема, принимаю участие в выставочных и
ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, осуществляю преподавательскую
деятельность и считаю это направление общественно значимым.
С 2016 года, являясь первым российским теннисистом, включенным в
Международный Зал теннисной славы, веду разнообразную и довольно обширную
представительскую работу», – написал Сафин в обращении к спикеру Госдумы. Его
слова приводит «Фонтанка».
По словам Марата Сафина, он бы хотел выполнять
свое дело качественно, в связи с чем сдает мандат.