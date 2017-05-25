Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сафин отказался от мандата депутата Госдумы

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Известный российский теннисист Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы РФ. Об этом сообщил сам Сафин.

Как отметил Сафин, он не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностью.

«После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе, я, как победитель турниров Большого шлема, принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым.

С 2016 года, являясь первым российским теннисистом, включенным в Международный Зал теннисной славы, веду разнообразную и довольно обширную представительскую работу», – написал Сафин в обращении к спикеру Госдумы. Его слова приводит «Фонтанка».

По словам Марата Сафина, он бы хотел выполнять свое дело качественно, в связи с чем сдает мандат.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День в истории. Марату Сафину – 37!День в истории. Марату Сафину – 37!Сегодня исполняется 37 лет экс-первой ракетке мира, российскому теннисисту Марату Сафину.Как Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian OpenКак Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian OpenПоражение Новака Джоковича во втором круге – главная сенсация текущего Australian Open.Карлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессыКарлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессы«Советский спорт» вспоминает, как в разные годы и в разных видах спорта штрафовали за неявку на пресс-конференцию.«Жена была беременная, а меня задержали за пьянку»«Жена была беременная, а меня задержали за пьянку»Как звезды спорта попадали в неприятные ситуации из-за злоупотребления алкоголем.Марат Сафин: За такие зарплаты, как в футболе, можно медведя научить игратьБывший теннисист и болельщик «Спартака» Марат Сафин раскритиковал российских футболистов.Марат Сафин: Рублев, Хачанов, Донской - ребята неплохие, но ничего из себя не представляющиеБывший российский теннисист Марат Сафин рассказал, почему сборная России не может попасть в мировую группу с 2012 года.Марат Сафин: Буду болеть за «Спартак», у красно-белых все будет нормальноЭкс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился ожиданиями от будущего сезона в КХЛ, отметив, что будет болеть за «Спартак» и СКА.Динара Сафина: Я горжусь МаратомЭкс-первая ракетка мира Динара Сафина прокомментировала включение ее брата Марата в Международный зал славы тенниса в Ньюпорте.Марат Сафин: Очень приятно оказаться в зале славы теннисаБывшая первая «ракетка» мира Марат Сафин гордится, что стал первым россиянином, введенным в Международный зал теннисной славы и намерен способствовать развитию этого вида спорта в России.Сафин стал первым россиянином, введенным в Международный зал теннисной славыИзвестный российский теннисист Марат Сафин был введен в Международный зал теннисной славы. Он стал первым россиянином, удостоенным такой чести.Марат Сафин: Только люди без мозгов могут называть Клишину предательницейБывшая первая ракетка мира Марат Сафин выступил в поддержку прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая получила разрешение от ИААФ выступать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под нейтральным флагом.Марат Сафин: Думаю, апелляция Шараповой решится положительноБывший российский теннисист Марат Сафин оценил шансы Марии Шараповой поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в составе национальной команды.Марат Сафин: С англичанами нам ловить нечего, со словаками и Уэльсом поборемсяИзвестный российский теннисист Марат Сафин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2016. Он считает, что успехом для россиян станет выход из группы.Марат Сафин: Девушки в футболе задают больше шоу, нежели мужчиныДвукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин высказался о популярности женского футбола в России.Марат Сафин: Не нужно обижаться, если Россию не пустят на Олимпиаду (видео)Марат Сафин: Не нужно обижаться, если Россию не пустят на Олимпиаду (видео)Обозреватель Sovsport.ru на церемонии закрытия сезона «Спартака» встретил знаменитого теннисиста Марата Сафина.Марат Сафин: Существует много причин, почему в России не появляются новые сильные теннисистыЭкс-первая ракетка мира Марат Сафин выделил основные проблемы современного российского тенниса.Третьяк – самый богатый спортсмен из числа депутатов ГосдумыПрезидент ФХР Владислав Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в Госдуме РФ по данным за 2015 год.Марат Сафин: Сейчас «Спартак» похож на сборную солянкуЭкс-первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в московском «Спартаке».Марат Сафин: Не хочу верить в то, что в ситуации с Шараповой имели место плохие намеренияЭкс-первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Марии Шараповой.Марат Сафин: Ситуация с применением допинга Шараповой будет разрешенаБывшая первая ракетка мира Марат Сафин заявил, что ситуация с применением запрещенных препаратов российской теннисисткой Марией Шараповой будет разрешена
Футбол
Федор Смолов: В сборную я всегда приезжаю с удовольствием
Футбол
Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дня
Формула-1
Сироткин может стать основным пилотом «Рено» начиная с Гран-при Канады
Хоккей
Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом седьмого матча серии с «Оттавой»
все новости
Марат Сафин
Марат Сафинвсе новости