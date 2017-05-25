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Гендиректор «Терека: Клуб не ведет переговоров с Беленовым

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Вице-президент и генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров опроверг сообщения СМИ, что клуб ведет переговоры с голкипером «Уфы» Александром Беленовым.

- Эта информация не имеет под собой почвы. Обычное явление, как только наступает период трансферов - начинается информационный вброс. Вратарская позиция не нуждается в усилении. Евгений Городов выдал хороший сезон, играя стабильно. А за молодым Виталием Гудиевым большое будущее, уверен, со временем он будет играть в сборной России, - сказал Айдамиров.

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