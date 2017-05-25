Блокирующий «Зенита» Демаков продолжит карьеру в «Динамо-ЛО»
Центральный блокирующий «Зенита» Ивана Демакова стал игроком «Динамо-ЛО», сообщает сайт динамовцев.
О сроке контракта не сообщается.
Напомним,
вместе с «Зенитом» Демаков стал четырехкратным чемпионом России, трёхкратным
обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Лиги чемпионов.
В составе сборной России Демаков
выиграл чемпионат мира U-21 в 2013 году и планетарный форум U-23 в 2015-м.
Кроме того, Иван завоевал золотую медаль Европейских игр-2015 в Баку вместе со
сборной России.
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