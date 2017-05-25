Денис Земченок перешел из «Зенита» в «Динамо-ЛО»

Диагональный «Зенита» Денис Земченок продолжит карьеру в «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт динамовцев.

О сроке контракта с 29-летним волейболистом не сообщается.

Напомним, с 2005 по 2011 год Земченок играл за «Автомобилист», после с 2011 по 2014 годы выступал за краснодарское «Динамо». В 2014 году диагональный перешел в «Локомотив» и дебютировал в сборной России. В составе новосибирской команды он дважды становился победителем Кубка Сибири и Дальнего Востока, а также серебряным призером Кубка России.

В 2015 году Земченок подписал контракт с казанским «Зенитом», с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка страны, Суперкубка и победителем Лиги чемпионов.