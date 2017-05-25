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«Аль-Наср» подтвердил назначение Пранделли

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Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли возглавил «Аль-Наср», сообщил официальный твиттер клуба из ОАЭ.

59-летний специалист будет официально представлен в качестве нового наставника дубайской команды в понедельник.

Напомним, предыдущим главным тренером «Аль-Насра» был румын Дан Петреску.


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