«Аль-Наср» подтвердил назначение Пранделли
Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли возглавил «Аль-Наср», сообщил официальный твиттер клуба из ОАЭ.
59-летний специалист будет официально представлен в качестве нового наставника дубайской команды в понедельник.
Напомним, предыдущим главным тренером «Аль-Насра» был румын Дан Петреску.
ستعقد شركة النصر لكرة القدم مؤتمراً صحفياً في الساعة 10:30 مساء الاثنين المقبل بفندق شانغريلا دبي لتقديم المدير الفني الجديد لوسائل الإعلام. pic.twitter.com/2Oi9pUIjKi— AL Nasr Club (@ALNasrSC) 25 мая 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически