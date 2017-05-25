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Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Теймураз Габашвили взял верх над португальцем Педро Соузой в финальном матче квалификации Открытого чемпионата Франции.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 11 минут, - 4:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Габашвили отыграл два матч-бола, выполнил шесть подач навылет и совершил столько же двойных ошибок, реализовал пять брейк-пойнтов.

Первого соперника Габашвили по основной сетке определит жеребьевка.


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