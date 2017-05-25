Роналду грозит срок за неуплату налогов, «Енисей» обыграл «Арсенал» Сироткин может стать основным пилотом «Рено». Главные новости дня
«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных
новостей дня.
1. Вслед за Лионелем Месси срок за неуплату налогов грозит
и Криштиану Роналду.
2. Сегодня состоялись два переходных матча за право играть
РФПЛ. Первая игра между «СКА-Хабаровском» и «Оренбургом» завершилась вничью –
0:0.
3. В другом матче «Енисей» в концовке вырвал победу в матче
с «Арсеналом» - 2:1.
4. Сергей Сироткин уже в ближайшее время может стать основным пилотом «Рено».
5. Даниил Квят показал высокий результат на второй
свободной практике Гран-при Канады. Он занял четвертое место.
Текст дня: Плохо, мужики! Десять
главных разочарований сезона
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