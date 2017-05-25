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Роналду грозит срок за неуплату налогов, «Енисей» обыграл «Арсенал» Сироткин может стать основным пилотом «Рено». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.

1. Вслед за Лионелем Месси срок за неуплату налогов грозит и Криштиану Роналду.

2. Сегодня состоялись два переходных матча за право играть РФПЛ. Первая игра между «СКА-Хабаровском» и «Оренбургом» завершилась вничью – 0:0.

3. В другом матче «Енисей» в концовке вырвал победу в матче с «Арсеналом» - 2:1.

4. Сергей Сироткин уже в ближайшее время может стать основным пилотом «Рено».

5. Даниил Квят показал высокий результат на второй свободной практике Гран-при Канады. Он занял четвертое место.

Текст дня: Плохо, мужики! Десять главных разочарований сезона


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