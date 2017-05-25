Александр Мостовой: На Кубок конфедераций приедут семь команд, из которых пять непонятно в каком состоянии

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего летом Кубка конфедераций.

- В футбольном плане многого от этого выставочного турнира я не жду. Приедут семь команд, из которых пять непонятно в каком состоянии. Многие иностранные футболисты уже по 70 матчей провели. В то время как россияне - по 13 игр после зимнего перерыва. Поэтому в плане «физики» у нас будет преимущество. Ясно, что Станислав Саламович окажется в центре внимания. А если еще и выиграем! Но это не будет иметь большого значения. Главное для нас - домашний чемпионат мира, - цитирует Мостового «Спорт уик-энд».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе Россия сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.