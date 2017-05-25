Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит56 : 46Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Мостовой: На Кубок конфедераций приедут семь команд, из которых пять непонятно в каком состоянии

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего летом Кубка конфедераций.

- В футбольном плане многого от этого выставочного турнира я не жду. Приедут семь команд, из которых пять непонятно в каком состоянии. Многие иностранные футболисты уже по 70 матчей провели. В то время как россияне - по 13 игр после зимнего перерыва. Поэтому в плане «физики» у нас будет преимущество. Ясно, что Станислав Саламович окажется в центре внимания. А если еще и выиграем! Но это не будет иметь большого значения. Главное для нас - домашний чемпионат мира, - цитирует Мостового «Спорт уик-энд».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе Россия сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФИФА обвиняет Россию в нарушении прав человека при подготовке к ЧМ. Что за бред?ФИФА обвиняет Россию в нарушении прав человека при подготовке к ЧМ. Что за бред?На самом деле не бред, а одна из деталей вполне взвешенного письма президента ФИФА Джанни Инфантино.Тина Канделаки: Кубок конфедераций и ЧМ-2018 будут показаны по российскому ТВРуководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о показе чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Она отметила, что эти турниры будут показаны в России.Без Акинфеева и Дзюбы, но с Мутко. Сборная России провела первую тренировкуБез Акинфеева и Дзюбы, но с Мутко. Сборная России провела первую тренировкуКоманда Станислава Черчесова провела первую тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций.Дмитрий Медведев предложил заменить игроков сборной России роботамиПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со студентами IT-лицея в Казани после демонстрации новых разработок предложил заменить роботами футболистов сборной России.Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомДенис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомЛучший футболист премьер-лиги оп итогам сезона полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом днеФедор Смолов: В сборную я всегда приезжаю с удовольствиемЛучший бомбардир чемпионата России, форвард сборной России и «Краснодара» рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций с национальной командой.Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дняГлавный тренер сборной России станислав Черчесов рассказал, почему капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не тренировался в основной группе.Акинфеев и Дзюба не принимают участие в тренировке сборной РоссииВ эти минуты на «Арене Химки» проходит открытая тренировка сборной России в рамках подготовки к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.Роналду и Нету вошли в состав сборной Португалии на Кубок конфедерацийСегодня тренерский штаб сборной Португалии огласил список игроков, которые отправятся на Кубок конфедераций в России.Чего боятся Глушаков и Акинфеев? Как сборная России прячется от журналистовЧего боятся Глушаков и Акинфеев? Как сборная России прячется от журналистовНациональная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.Сборная России начнет подготовку к Кубку конфедераций без Габулова и НойштедтераСборная России практически в полном составе прибыла в один из подмосковных отелей.Замена газона на арене «Санкт-Петербург» обойдется в 3 млн рублейВице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал о стоимости замены газона на арене «Санкт-Петербург».Марсело Диас: Сборная Чили хочет выиграть Кубок конфедерацийПолузащитник «Сельты» и сборной Чили Марсело Диас поделился ожиданиями от участия в Кубке конфедераций.Глушаков прибыл в расположение сборной РоссииВ четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.Сегодня сборная России начинает подготовку к Кубку конфедерацийВ четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.МВД России согласовало с ФИФА вопрос о продаже пива на Кубке конфедерацийМинистерство внутренних дел Российской Федерации согласовало продажу пива в местах проведения матчей Кубка конфедераций.Александр Мостовой: Почему не играет Шатов? В матче со «Спартаком» он сделал больше, чем весь «Зенит»Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о проблемах «Зенита».Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото)Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото)Великий английский стадион «Уэмбли» отметил 10-летие открытия после реконструкции.Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Ринат Билялетдинов: Сборной России на Кубке конфедераций должен помочь настройРинат Билялетдинов: Сборной России на Кубке конфедераций должен помочь настройИзвестный футбольный тренер рассказал «Советскому спорту» о своих ожиданиях от Кубка конфедераций.
Футбол
Константин Генич: Предположу, что Бердыев «Ростов» все-таки покинет
Футбол
Александр Мостовой: На Кубок конфедераций приедут семь команд, из которых пять непонятно в каком состоянии
Теннис
Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»
Теннис
Сафин отказался от мандата депутата Госдумы
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Мостовой
Александр Мостовойвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости