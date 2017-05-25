Ласицкене 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова в Турку

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Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контроле Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Легкоатлеты РФ не могут быть заявлены как нейтральная команда Глава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган заявил, что российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле.

Джеймс Муллиган: Российские легкоатлеты не имеют права выступать в командном чемпионате Европы Российские спортмены не получат право выступить на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет во французском Лилле.

Ходок Емельянов исключен из числа кандидатов в сборную России на 2017 год Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВФЛА, мордовский ходок Станислав Емельянов, в начале апреля дисквалифицированный CAS на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, исключен из числа кандидатов в сборную России.

Агент Кучиной: Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лиги Агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Павел Колобков: Все наши «чистые» спортсмены должны принимать участие в международных соревнованиях Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о допуске российских легкоатлетов до международных соревнований только под нейтральным флагом не должно быть окончательным.

Агент Кучиной: Мария выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Ольга Назарова, агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной, рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Ходок Широбоков может принять участие на Кубке Европы в Чехии Двукратный чемпион России в спортивной ходьбе на 20 км Сергей Широбоков может принять участие в Кубке Европы по ходьбе, который пройдет в мае в Чехии, сообщила ТАСС представитель оргкомитета соревнований Марта Фейкова.

Сергей Шубенков: Мне на лоб можно наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я буду выступать за Россию Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал тот факт, что будет выступать на международных стартах под нейтральным флагом.

Шубенков не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае Директор «Бриллиантовой лиги» Эллен ван Ланген сообщил, что действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе в Шанхае.

Кучина примет участие на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине Пресс-служба Бриллиантовой лиги подтвердила участие чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Кучиной на этапе турнира в американском Юджине.

Сергей Шубенков: Не должны чистые спортсмены сидеть в отстранении, когда соревнуются те, кто принимал допинг Российский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сказал, что ему не нравится ситуация с борьбой против допинга в легкой атлетике.

Дмитрий Шляхтин: ВФЛА рада за Шубенкова и Кучину, но не считает решение IAAF успехом Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал допуск семи россиян до международных стартов.

Шубенков, Кучина и еще пять легкоатлетов допущены до международных стартов Семь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Сергей Шубенков: Еще не получил ответа от IAAF по поводу участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что до сих пор не получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа по его допуску к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

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