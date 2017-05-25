Ласицкене 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова в Турку
Чемпионка мира в прыжках в
высоту Мария Ласицкене (Кучина) 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова
Paavo Nurmi Games в финском Турку.
«Мария выступит 13 июня в
финском Турку на этапе серии Мирового вызова IAAF», - приводит «Р-Спорт» слова
менеджера Ольги Назаровой.
Ласицкене в апреле
получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)
разрешение на выступление на международных соревнованиях под нейтральным
флагом.
Ласицкене проведет свой первый международный старт после получения разрешения на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине 26 мая. Помимо этого россиянка уже получила приглашения для участия в этапах Бриллиантовой лиги в Риме (8 июня) и Стокгольме (18 июня), а также выступит на турнирах в польском Ополе (4 июня), голландском Хенгело (11 июня) и итальянской Падуе (16 июля).