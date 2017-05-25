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Ласицкене 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова в Турку

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова Paavo Nurmi Games в финском Турку.

«Мария выступит 13 июня в финском Турку на этапе серии Мирового вызова IAAF», - приводит «Р-Спорт» слова менеджера Ольги Назаровой.

Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступление на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ласицкене проведет свой первый международный старт после получения разрешения на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине 26 мая. Помимо этого россиянка уже получила приглашения для участия в этапах Бриллиантовой лиги в Риме (8 июня) и Стокгольме (18 июня), а также выступит на турнирах в польском Ополе (4 июня), голландском Хенгело (11 июня) и итальянской Падуе (16 июля).

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