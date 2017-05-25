Артур Малоян: В Тулу поедем не для того, чтобы не пропустить, а для того, чтобы забить

Нападающий «Енисея» Артур Малоян, забивший победный мяч в первом стыковом матче с «Арсеналом» (2:1), прокомментировал успех красноярцев.

- Забить в такой игре на 90-й минуте победный гол бывшей команде - шик?

- Да не важно, бывшей или нет, - приводит слова Малояна «Матч ТВ». - Во время игры об этом не думаешь, это просто твой соперник. Приятно, что выиграли, хотя все понимают: судьба противостояния решится в Туле.

- Согласны, что матч можно разделить на две части - до середины второго тайма «Енисей» вел игру, а потом инициатива перешла к гостям?

- Возможно. Хотя не скажу, что мы позволили многое создать «Арсеналу», пусть гости во второй половине и имели небольшое территориальное преимущество. У них был полумомент - забили. Эпизод, когда Опарин отбил удар Горбатенко? Наш вратарь все видел, мяч летел по центру.

- В Туле «Енисею», наверное, не стоит закладываться на нулевую ничью…

- Мы будем играть в тот же футбол, что и в первом матче. В Тулу поедем не для того, чтобы не пропустить, а для того, чтобы забить. Мы - атакующая команда.





