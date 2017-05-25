Артур Малоян: В Тулу поедем не для того, чтобы не пропустить, а для того, чтобы забить
Нападающий «Енисея» Артур Малоян, забивший победный мяч в первом стыковом матче с «Арсеналом» (2:1), прокомментировал успех красноярцев.
- Забить в такой игре на 90-й
минуте победный гол бывшей команде - шик?
- Да не важно, бывшей или нет, - приводит слова Малояна «Матч ТВ». - Во время игры об этом не думаешь, это просто твой соперник. Приятно, что выиграли, хотя все понимают: судьба противостояния решится в Туле.
- Согласны, что матч можно разделить
на две части - до середины
второго тайма «Енисей» вел игру, а потом
инициатива перешла к гостям?
- Возможно. Хотя не скажу, что мы позволили многое создать «Арсеналу», пусть гости во второй половине и имели небольшое территориальное преимущество. У них был полумомент - забили. Эпизод, когда Опарин отбил удар Горбатенко? Наш вратарь все видел, мяч летел по центру.
- В Туле «Енисею», наверное,
не стоит закладываться на нулевую
ничью…
- Мы будем играть в тот же футбол, что и в первом матче. В Тулу поедем не для того, чтобы не пропустить, а для того, чтобы забить. Мы - атакующая команда.
Матч
Голы
Александров 11 (1:0 - автогол). Комбаров 72 (1:1). Малоян 90 (2:1).
Состав
Енисей: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Иванов, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 79), Самодин (Козлов, 77)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Боурчану, Думбия, Максимов, Берхамов (Горбатенко, 46), Александров, Шевченко
Предупреждения:
Чичерин, 31 - Григалава, 39; Думбия, 65
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция