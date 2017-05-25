Букмекеры считают «Вольфсбург» фаворитом в первом переходном матче бундеслиги против «Айнтрахта» (Б)
Сегодня состоится первый
переходный матч за право играть в бундеслиге между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом»
(Брауншвейг). Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев.
Согласно букмекерским
котировкам, коэффициент на победу «Вольфсбурга» - 1.54, на ничью – 4.40. Победа
«Айнтрахта» оценивается коэффициентом 6.95.
Что касается исхода
двухматчевой дуэли за право играть в бундеслиге, то здесь также выше
оцениваются шансы «Вольфсбурга». На его общую победу коэффициент составил 1.25,
на победу «Айнтрахта» - 4.45.
Матч «Вольфсбург» - «Айнтрахт» начнется сегодня в 21:30 по Москве.
Матч
Место и дата
25 мая 21:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
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