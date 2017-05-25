Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит56 : 46Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры считают «Вольфсбург» фаворитом в первом переходном матче бундеслиги против «Айнтрахта» (Б)

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится первый переходный матч за право играть в бундеслиге между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» (Брауншвейг). Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу «Вольфсбурга» - 1.54, на ничью – 4.40. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 6.95.

Что касается исхода двухматчевой дуэли за право играть в бундеслиге, то здесь также выше оцениваются шансы «Вольфсбурга». На его общую победу коэффициент составил 1.25, на победу «Айнтрахта» - 4.45.

Матч «Вольфсбург» - «Айнтрахт» начнется сегодня в 21:30 по Москве.

Матч

Вольфсбург - Айнтрахт Б

Место и дата

25 мая 21:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард сборной Азербайджана будет играть за немецкий клубБывший тренер молодежной команды «Боруссии» возглавил «Норвич»Главным тренером «Норвича» стал немецкий специалист Даниэль Фарке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Жером Боатенг: Я остаюсь в «Баварии»Игрок мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг заявил, что не намерен в ближайшее время менять клубную прописку.«Арсенал» вступил в борьбу за АзараПолузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Jeunes Footeux.Карл-Хайнц Румменигге: Скоро на трансферном рынке будет жаркоПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о планах команды на трансферном рынке.«ПСЖ» готов предложить Обамеянгу 14 миллионов евро в год«ПСЖ» продолжает вести работу по приобретению форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщают немецкие СМИ.Брат Гетце подписал профессиональный контракт с «Баварией»Как сообщает официальный сайт «Баварии», нападающий Феликс Гетце подписал профессиональный контракт с мюнхенским клубом.«РБ Лейпциг», «Боруссия» (Д) и «Байер» проявляют интерес к нападающему «Фрайбурга» ФилиппуНападающий «Фрайбурга» Максимилиан Филипп привлек внимание нескольких клубов бундеслиги. Об этом сообщают немецкие СМИ.«Бавария» прекратила борьбу за Алексиса СанчесаКак сообщает авторитетное издание Bild, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии».Ули Хенесс: «Бавария» не потратит € 100 млн на одного игрокаПрезидент мюнхенской «Баварии» Ули Хеннес поделился мнением, что команде нужно серьёзное укрепление в трансферное окно. Однако, руководство не намерено тратить слишком большие деньги за одного игрока.Адлер принял решение уйти из «Гамбурга»Голкипер Рене Адлер решил не продлевать контракт с «Гамбургом» и покинет команду уже в ближайшее трансферное окно.«Лейпциг» продлил контракт с КомпперомНемецкий «Лейпциг» продлил контракт с защитником Марвином Комппером до 2019 года.«Бавария» готова продать Косту и СаншешаРуководство «Баварии» планирует обновить состав мюнхенского клуба в летнее трансферное окно.Ральф Ферманн: «Шальке» заслужил десятое место. Это горькоГолкипер «Шальке» Ральф Ферманн после матча против «Ингольштадта» (1:1) подвели итоги сезона. Напомним, что его команда заняла десятое место в чемпионате Германии.Арьен Роббен: С уходом Лама я словно теряю правую ногуВингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.Хосеп Гвардиола: Лам был самым умным игроком, с которым мне довелось работатьГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.Ули Хенесс: Только один титул «Баварии» в этом сезоне - погрешность и стечение обстоятельствПрезидент «Баварии» Ули Хенесс подвел итоги сезона-2016/17 для своей команды.Поражения россиян и финнов в полуфинале чемпионата мира и заинтересованность «Челси» в игроке ЦСКА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей воскресного утра.Хосеп Гвардиола: Лам помогал мне понять, что такое мюнхенская «Бавария»Бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры защитника «Баварии» Филиппа Лама.Йоахим Лев: Надеюсь, Лам останется в футболе, в какой роли уже не так важноГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал завершение карьеры защитника «Баварии» Филиппа Лама.
Футбол
Константин Генич: Предположу, что Бердыев «Ростов» все-таки покинет
Футбол
Александр Мостовой: На Кубок конфедераций приедут семь команд, из которых пять непонятно в каком состоянии
Теннис
Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»
Теннис
Сафин отказался от мандата депутата Госдумы
все новости
Вольфсбург
Вольфсбургкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости