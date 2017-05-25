Букмекеры считают «Вольфсбург» фаворитом в первом переходном матче бундеслиги против «Айнтрахта» (Б)

Сегодня состоится первый переходный матч за право играть в бундеслиге между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» (Брауншвейг). Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу «Вольфсбурга» - 1.54, на ничью – 4.40. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 6.95.

Что касается исхода двухматчевой дуэли за право играть в бундеслиге, то здесь также выше оцениваются шансы «Вольфсбурга». На его общую победу коэффициент составил 1.25, на победу «Айнтрахта» - 4.45.

Матч «Вольфсбург» - «Айнтрахт» начнется сегодня в 21:30 по Москве.