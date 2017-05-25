Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит56 : 46Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: Предположу, что Бердыев «Ростов» все-таки покинет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Известный телекомментатор Константин Генич считает, что Курбан Бердыев достиг максимума в «Ростове» и вскоре покинет ростовский клуб.

«Ротация, которая была у ростовчан в первой части сезона, с одной стороны, была оправдана – потому что была Лига чемпионов. С другой, именно она помешала набирать очки. Поражения от «Урала» и «Амкара» – звенья одной цепи. Возможно, именно этих очков команде не хватило, чтобы финишировать в зоне Лиги Европы.

Что дальше? С Бердыевым «Ростов», конечно, здорово шагнул вперед. В городе снова полюбили футбол, на матчах аншлаг, к чемпионату мира строится новый стадион. Но, как мне кажется, Бердыев с «Ростовом» просто уперся в потолок. Все, что Курбан Бекиевич мог, он этой команде уже дал. И дальше ему работать в таких условиях будет не интересно. Предположу, что «Ростов» он все-таки покинет.

И здесь важно понимать: Бердыев уйдет не только со своим тренерским штабом (возможно, за исключением Дмитрия Кириченко), но и с определенной группой футболистов. В частности, с Кристианом Нобоа, который до сих пор не подписал новый контракт с «Ростовом», - приводит «Матч ТВ» слова Генича.

Напомним, что в минувшем сезоне РФПЛ «Ростов» занял шестое место и остался без еврокубков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Уткин: Любой тренер в России должен хотеть работать в КазаниИзвестный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном возвращении в «Рубин» Курбана Бердыева, ныне занимающего должность вице-президента «Ростова».Артур Малоян: В Тулу поедем не для того, чтобы не пропустить, а для того, чтобы забитьНападающий «Енисея» Артур Малоян, забивший победный мяч в первом стыковом матче с «Арсеналом» (2:1), прокомментировал успех красноярцев.Роналду грозит срок за неуплату налогов, «Енисей» обыграл «Арсенал» Сироткин может стать основным пилотом «Рено». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Гендиректор «Терека: Клуб не ведет переговоров с БеленовымВице-президент и генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров опроверг сообщения СМИ, что клуб ведет переговоры с голкипером «Уфы» Александром Беленовым.Андрей Тихонов: Не хочется, чтобы в Туле все решило судействоГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями после первого переходного матча за право играть в премьер-лиге против тульского «Арсенала». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Валерий Масалитин: Продал бы Дзагоева, а на его место взял бы МиранчукаВалерий Масалитин: Продал бы Дзагоева, а на его место взял бы МиранчукаБывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин подвел итоги сезона для московских клубов.Сергей Кирьяков: Для «Арсенала» ничего не потеряноГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после первого переходного матча за право играть в премьер-лиге. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомДенис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомЛучший футболист премьер-лиги оп итогам сезона полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом днеФедор Смолов: В сборную я всегда приезжаю с удовольствиемЛучший бомбардир чемпионата России, форвард сборной России и «Краснодара» рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций с национальной командой.Григорий Иванов: Тарханов будет готовить «Урал» к следующему сезонуГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.Плохо, мужики! Десять главных разочарований сезонаПлохо, мужики! Десять главных разочарований сезона«Советский спорт» продолжает подводить итоги премьер-лиги сезона-2016/17. Сегодня – о грустном.Антон Кобялко: Главное - не пропустили, это нам на рукуНападающий «СКА-Хабаровск» Антон Кобялко прокомментировал домашнюю ничью с «Оренбургом» (0:0) в первом стыковом матче.«Енисей» обыграл «Арсенал» в первом переходном матче РФПЛПервый переходнлй матч за право выступать в российской премьер-лиге между красноярским «Енисеем» и тульским «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:1.Олег Иванов может покинуть «Терек»Как стало известно «Советскому спорту», полузащитник Олег Иванов не хочет продлевать контракт с «Тереком».Григорий Иванов: На деньги за арену «Санкт-Петербург» можно было в каждом городе построить по стадиону, как у «Урала»Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от арены «Санкт-Петербург»Юрий Калитвинцев: Панченко – самый яркий игрок сезона ФНЛГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал выступления Кирилла Панченко в прошлом сезоне.Алексей Поддубский: Постараемся в Оренбурге использовать свой шансГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал домашнюю ничью с «Оренбургом» (0:0) в первом стыковом матче.Роберт Евдокимов: Ничья на выезде - это неплохоГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал выездную ничью со «СКА-Хабаровск» (0:0) в первом стыковом матче.Игорь Черевченко: В новом сезоне «Локо» поборется за золотоИгорь Черевченко: В новом сезоне «Локо» поборется за золотоЭкс-наставник «Локомотива» поведал о «Балтике», которую спас от вылета из ФНЛ, и предсказал железнодорожникам скорое чемпионство.Юрий Калитвинцев: Не важно, сколько людей на трибунах: 100 человек или 100 тысячГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог выступления команды в первенстве ФНЛ.
Футбол
Константин Генич: Предположу, что Бердыев «Ростов» все-таки покинет
Футбол
Александр Мостовой: На Кубок конфедераций приедут семь команд, из которых пять непонятно в каком состоянии
Теннис
Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»
Теннис
Сафин отказался от мандата депутата Госдумы
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости