Константин Генич: Предположу, что Бердыев «Ростов» все-таки покинет

Известный телекомментатор Константин Генич считает, что Курбан Бердыев достиг максимума в «Ростове» и вскоре покинет ростовский клуб.



«Ротация, которая была у ростовчан в первой части сезона, с одной стороны, была оправдана – потому что была Лига чемпионов. С другой, именно она помешала набирать очки. Поражения от «Урала» и «Амкара» – звенья одной цепи. Возможно, именно этих очков команде не хватило, чтобы финишировать в зоне Лиги Европы.

Что дальше? С Бердыевым «Ростов», конечно, здорово шагнул вперед. В городе снова полюбили футбол, на матчах аншлаг, к чемпионату мира строится новый стадион. Но, как мне кажется, Бердыев с «Ростовом» просто уперся в потолок. Все, что Курбан Бекиевич мог, он этой команде уже дал. И дальше ему работать в таких условиях будет не интересно. Предположу, что «Ростов» он все-таки покинет.

И здесь важно понимать: Бердыев уйдет не только со своим тренерским штабом (возможно, за исключением Дмитрия Кириченко), но и с определенной группой футболистов. В частности, с Кристианом Нобоа, который до сих пор не подписал новый контракт с «Ростовом», - приводит «Матч ТВ» слова Генича.

Напомним, что в минувшем сезоне РФПЛ «Ростов» занял шестое место и остался без еврокубков.