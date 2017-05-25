Виталий Давыдов: Никто не допустит снятия «Динамо» с чемпионата

Вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов уверен, что снятия клуба с чемпионата КХЛ в следующем сезоне никто не допустит.

Напомним, ранее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги клуба составляют порядка 2 млрд рублей. Накануне на совете директоров КХЛ было принято решение, что на клубы, которые не погасят задолженность по зарплате до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы существующей задолженности. Также из состава участников на следующий сезон были выведены новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак».

«Мы тоже волнуемся за свой клуб, с учетом того, что поменялось руководство центрального совета «Динамо». Сейчас идет притирка с новым руководством ЦС, - сказал Давыдов. - Понимаете, «Динамо» - это не какая-нибудь проходная команда. Это один из старейших и ведущих клубов. В «Динамо» будет клуб КХЛ, никто не допустит снятия с чемпионата. Те, кто задействован около команды, сможет собраться и обсудить выходы из сложившейся ситуации».