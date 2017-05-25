Геннадий Орлов: Я выхожу за штат, как и большинство комментаторов «Матч ТВ» (видео)

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов сказал, что он будет выведен за штат в связи с финансовыми проблемами телеканала. Также он отметил, что это предстоит большинству комментаторов, работающих здесь.

«Они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать», - сказал Орлов в эфире OFFSIDE.TV в беседе с Алексеем Андроновым и Кириллом Дементьевым.

Когда к Геннадию Орлову обратились с просьбой прокомментировать эту информацию, он назвал ее «провокаций» и заявил, что ничего подобного не говорил, несмотря на то, что в сети появилось видео.



Напомним, что ранее стало известно об уходе с «Матч ТВ» из-за сокращения комментатора Александра Елагина.

