Багрей, Смоляр и Марлон покинули «Белогорье»

«Белогорье» объявило о расставании с блокирующими Артемом Смоляром и Дмитрием Теременко, либеро Романом Мартынюком, связующими Сергеем Багреем и Марлоном, а также доигровщиком Ярославом Подлесных.



«Белогорье» благодарит волейболистов за выступления в Белгороде, за помощь команде и высокий профессионализм, за радость, которую они доставляли поклонникам «львов», и желает Артему, Дмитрию, Роману, Сергею, Марлону и Ярославу успехов и удачи в новом сезоне и будущей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.



Напомним, что в минувшем сезоне белгородская команда заняла четвертое место в чемпионате России, проиграла в полуфинале Кубка России московскому «Динамо», оставшись без путевки в Лигу чемпионов.