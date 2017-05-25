Багрей, Смоляр и Марлон покинули «Белогорье»
«Белогорье» объявило о расставании с блокирующими Артемом Смоляром и Дмитрием
Теременко, либеро Романом Мартынюком, связующими Сергеем Багреем и Марлоном, а
также доигровщиком Ярославом Подлесных.
«Белогорье» благодарит волейболистов за выступления в
Белгороде, за помощь команде и высокий профессионализм, за радость, которую они
доставляли поклонникам «львов», и желает Артему, Дмитрию, Роману, Сергею,
Марлону и Ярославу успехов и удачи в новом сезоне и будущей карьере», — говорится
в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, что в минувшем сезоне белгородская команда заняла четвертое место в чемпионате России, проиграла в полуфинале Кубка России московскому «Динамо», оставшись без путевки в Лигу чемпионов.
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