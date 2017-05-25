Василий Уткин: Любой тренер в России должен хотеть работать в Казани
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном возвращении в «Рубин» Курбана Бердыева, ныне занимающего должность вице-президента «Ростова».
«Если Бердыев возвращается в «Рубин», то это тот самый клуб, где он будет смотреться лучшего всего. На самом деле любой тренер в России должен хотеть работать в Казани. Казань - это самый спортивный город России, где во всех ведущих видах спорта есть команда, которая выступает на высоком уровне», - сказал Уткин в эфире «Спорт FM».
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