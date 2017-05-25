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Тина Канделаки: Кубок конфедераций и ЧМ-2018 будут показаны по российскому ТВ

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о показе чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Она отметила, что эти турниры будут показаны в России.

«Сейчас единственное, что могу вам передать - свет в конце тоннеля появился. Кубку (конфедераций) быть, чемпионату (мира) быть, по телевизору покажем. Детали позже», - цитирует Канделаки ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы на закупили права на показ Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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