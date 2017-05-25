Санья и Кабальеро покинут «Манчестер Сити»
Французский защитник Бакари Санья и аргентинский вратарь
Вилли Кабальеро покинул английский «Манчестер Сити» в ближайшее межсезонье,
сообщает официальный сайт «горожан».
Санья и Кабальеро стали игроками «Сити» летом 2014
года, перейдя из «Арсенала» и «Малаги» соответственно. В текущем сезоне 34-летний
Санья сыграл 25 матчей за «горожан», а 35-летний Кабальеро провел 27 встреч,
пропустив 26 мячей.
Ранее «Манчестер Сити» объявил об уходе из клуба защитников
Пабло Сабалеты, Гаэля Клиши и полузащитника Хесуса Наваса.
«Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы по итогам завершившегося чемпионата Англии заняли третье место, завоевав путевку в Лигу чемпионов.
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