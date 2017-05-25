Санья и Кабальеро покинут «Манчестер Сити»

Французский защитник Бакари Санья и аргентинский вратарь Вилли Кабальеро покинул английский «Манчестер Сити» в ближайшее межсезонье, сообщает официальный сайт «горожан».



Санья и Кабальеро стали игроками «Сити» летом 2014 года, перейдя из «Арсенала» и «Малаги» соответственно. В текущем сезоне 34-летний Санья сыграл 25 матчей за «горожан», а 35-летний Кабальеро провел 27 встреч, пропустив 26 мячей.



Ранее «Манчестер Сити» объявил об уходе из клуба защитников Пабло Сабалеты, Гаэля Клиши и полузащитника Хесуса Наваса.



«Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы по итогам завершившегося чемпионата Англии заняли третье место, завоевав путевку в Лигу чемпионов.